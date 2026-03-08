Shakti Walk Delhi : दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कर्तव्य पथ पर 'शक्ति वॉक' में हुईं शामिल

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को कर्तव्य पथ पर 'शक्ति वॉक सीलीड्स भारत' में शामिल होकर महिलाओं की शक्ति का विशेष प्रदर्शन किया।

यह मार्च महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था। अन्य प्रतिभागियों में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और सावित्री ठाकुर तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर शामिल थीं।

यह पदयात्रा इंडिया गेट से शुरू हुई और विजय चौक पर समाप्त होने से पहले लगभग दो किलोमीटर की दूरी तय की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने कहा कि यह पहल महिलाओं, उनके नेतृत्व और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित एक प्रेरणादायक प्रयास है।

सीएम ने कहा कि आज के भारत में महिलाएं न केवल परिवारों और समाज की नींव हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में मजबूत भागीदार के रूप में भी उभर रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रेरणा से आज महिलाएं सर्वोच्च स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं और विज्ञान, प्रशासन, उद्यमिता, शिक्षा, खेल और रक्षा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि 'शक्ति वॉक' महज एक आयोजन नहीं बल्कि महिलाओं को सम्मान देने और सशक्त बनाने की एक सामूहिक प्रतिज्ञा है।

उन्होंने कहा, "यह समाज में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।"

सीएम ने आगे कहा कि महिलाओं की शक्ति, संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने में सक्षम हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह दिन न केवल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है, बल्कि उन्हें अधिक अवसर, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का भी क्षण है।

उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और नेतृत्व के अवसरों तक पहुंच के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है, तो समाज और राष्ट्र दोनों की प्रगति सुनिश्चित होती है।

शक्ति वॉक में विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 3,000 महिलाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों में सशस्त्र बलों, पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं, खेल जगत और सरकारी संस्थानों की महिलाएं, साथ ही आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं जैसी जमीनी स्तर की कार्यकर्ताएं शामिल थीं।

इस पदयात्रा में 150 से अधिक मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की महिला प्रतिनिधियों को एक साझा मंच पर एकजुट किया गया।

कर्तव्य पथ पर महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए विशेष 2डी और 3डी कलाकृतियां स्थापित की गईं। इन कलाकृतियों की थीम 'वह भारत को प्रेरित करती है', 'वह भारत को जोड़ती है', 'वह भारत का शासन करती है', 'वह भारत में नवाचार करती है', 'वह भारत को सशक्त बनाती है' और 'वह भारत का पोषण करती है' थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों और भूमिकाओं को उजागर करती हैं।

संगीत नाटक अकादमी द्वारा इंडिया गेट पर राष्ट्रीय गौरव को समर्पित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

शक्ति वॉक पूरा करने के बाद, प्रतिभागियों को उनके उत्साह और भागीदारी के सम्मान में सहभागिता पदक प्रदान किए गए।

