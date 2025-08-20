भारत समाचार

Rekha Gupta Attack: लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं : मृत्युंजय तिवारी

रेखा गुप्ता पर हमले पर राजद प्रवक्ता ने दी सख्त प्रतिक्रिया
Aug 20, 2025, 03:30 PM
पटना: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया। इसको लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की हरकतें और व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस घटना के कारणों की जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन ने भी अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को तय कर लिया है। चुनाव में मुकाबला होगा और हमें पूरा विश्वास है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले लोग, जिनमें भाजपा के सहयोगी दल भी शामिल हैं, नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हो। कड़ा मुकाबला होगा, समय बताएगा कि कौन जीतेगा।

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। पूरे देश का कहना है कि अब राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उसी बात को तेजस्वी यादव ने जनता के सामने कही है।

उन्‍होंने कहा कि राजनीति में बहुत सारे मुकदमे राजनीति से प्रेरित होते हैं। जो मुकदमे हैं, उनमें किस तरह की धारा लगी है, क्यों लगी है, यह सभी साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विरोधी राजनीतिक दल के नेताओं को फंसाने के उद्देश्य से विधेयक लाए गए हों। इस पर चर्चा के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

 

