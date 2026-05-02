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Jammu Kashmir Crime : रियासी पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मामला दर्ज

रियासी और बनिहाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब व ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 02, 2026, 02:00 AM
रियासी पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मामला दर्ज

रियासी: जम्मू-कश्मीर की रियासी पुलिस ने एसएसपी रियासी मुकुंद तिबरेवाल के समग्र मार्गदर्शन में और चल रहे नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की।

30 अप्रैल की रात को तलाशी के दौरान कटरा पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने परथल, कटरा में नाका लगाया। तलाशी के दौरान कटरा के परथल निवासी बलबीर सिंह पुत्र मलकर सिंह नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान, उसके पास से अवैध रूप से रखे गए शराब की 2 आधी बोतलें (लगभग 350 मिलीलीटर प्रत्येक) और ग्रूवी जेरा रम की 3 बोतलें (लगभग 180 मिलीलीटर प्रत्येक) बरामद की गईं।

इस संबंध में, पुलिस स्टेशन कटरा में धारा 223(ए) बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है।

रियासी पुलिस मादक द्रव्यों के सेवन के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और आम जनता से अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने और सहयोग करने की अपील करती है।

इससे पहले समाज से मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखते हुए बनिहाल पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया।

रेलवे चौक पर नियमित नाका जांच के दौरान, बनिहाल पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा और चतुराई से उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान तौहीद अहमद खान पुत्र जान मोहम्मद खान निवासी हमदानिया कॉलोनी बेमिना श्रीनगर के रूप में बताई, जिसके पास से 4.54 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ और पॉलीथीन बरामद हुई।

इस क्रम में बनिहाल पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, और व्यापक ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अग्रिम और पश्चवर्ती कड़ियों का पता लगाने हेतु आगे की जांच जारी है। बनिहाल पुलिस नशामुक्त समाज बनाए रखने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है और आम जनता से इस नेक मिशन में सहयोग करने का आग्रह करती है।

--आईएएनएस

एमएस/

 

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