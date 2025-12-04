भारत समाचार

Flood Relief : पंजाब सरकार के पास 11,947 करोड़ रुपए हैं तो बाढ़ पीड़ितों को क्यों नहीं दिए: रवनीत सिंह बिट्टू

रवनीत बिट्टू ने राहत कोष जारी न करने पर पंजाब सरकार को घेरा
Dec 04, 2025, 03:48 AM
नई दिल्ली: पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कोष जारी न करने पर भाजपा नेता और केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के सांसद ने इसको लेकर सवाल पूछा था और गृह मंत्रालय की तरफ से इसका जवाब दिया गया है। इस सवाल को लेकर जब पंजाब से पूछा गया तो पंजाब ने बताया कि हमारे पास 11,947 करोड़ रुपए हैं। यही जवाब गृह मंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री जब पंजाब गए थे तो उन्होंने और भी किस्त जारी करने की मांग की थी।

रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 416 करोड़, वर्ष 2023-24 में 436 करोड़, और वर्ष 2024-25 में 458 करोड़ केंद्र सरकार ने भेजे। इस वर्ष 2025-26 की एक किस्त में 240 करोड़ रुपए दिए गए। इसके बाद बाढ़ के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से 240 करोड़ की एक और किस्त जारी हुई। कुल मिलाकर 11,974 करोड़ रुपए हो गए।

उन्होंने कहा कि आज से पहले कभी इतनी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई थीं, इसलिए पैसा वहीं इकट्ठा रहा। जब वे कह रहे हैं कि पैसा पड़ा हुआ है, तो फिर उसे दिया क्यों नहीं जा रहा है? उन्होंने अभी तक 400 करोड़ रुपए के चेक दिए हैं, तो बाकी पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे? अगर पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत आ रही है तो केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए।

बिट्टू ने कहा कि संसद भवन में गृह मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद उनका झूठ बेनकाब हो गया है। हम तो पहले से कह रहे थे कि उनके पास पैसा नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, तो आप लोगों को दे क्यों नहीं रहे हैं?

पंजाब सीएम के जापान दौरे को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ड्रामा करने के लिए उन्हें जापान भेज दिया है। पीछे से ये सब सीएम हाउस और उनके दफ्तर पर कब्जा किए हुए हैं। इतने दिनों में ये सब लूटपाट करेंगे। जापान जाकर सीएम सिर्फ अपने लोगों के साथ विजिटिंग कार्ड का आदान-प्रदान कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि पंजाब को दिल्ली से जाकर ये लोग नोच रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

