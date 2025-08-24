Ravi Kishan On Rahul Gandhi: राहुल गांधी की यात्रा देश तोड़ने की साजिश, जनता देगी करारा जवाब : रवि किशन

गोरखपुर: भाजपा सांसद रवि किशन रविवार को गोरखपुर के गुरुद्वारा पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर तीखा प्रहार किया।

भाजपा सासंद रवि किशन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यह यात्रा देश को तोड़ने की यात्रा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि इसमें विदेशी साजिशें शामिल हैं।

सांसद ने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह जातीय तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसे देश की जनता भलीभांति समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यह यात्रा विदेशी साजिश का हिस्सा है। हमारे दुश्मन देश इससे प्रसन्न हो रहे हैं। विपक्ष ने संसद चलने नहीं दी, झूठ की राजनीति की, जो देश के लिए बेहद खतरनाक और घातक है।

रवि किशन ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर कोई दाग नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष झूठे आरोप लगाकर मोदी जी की छवि खराब करना चाहता है, लेकिन देश की जनता सच जानती है।

उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी जैसी कोई बात होती, तो भाजपा कैसे साढ़े तीन सौ से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती? यह सब निराधार आरोप हैं। मोदी जी एक निस्वार्थ संत की तरह देश की सेवा कर रहे हैं, उन पर झूठे आरोप लगाना केवल विरोधियों की हताशा है।

भाजपा सांसद ने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में जनता राहुल गांधी और विपक्ष को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि देश केयुवा और माताएं-बहनें मोदी जी की नीतियों और सेवाभाव को समझती हैं, इसलिए विपक्ष को हर बार हार का सामना करना पड़ता है। अगले चुनाव में विरोधी दलों को जनता इतनी बुरी तरह हराएगी कि वे याद रखेंगे। देश अब झूठ की राजनीति नहीं, विकास और स्थिरता चाहता है।