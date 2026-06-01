रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा का शेड्यूल लगभग तय, अंतिम मंजूरी बाकी: अरविंद पाढ़ी

पुरी, 1 जून (आईएएनएस)। ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आने वाले प्रमुख धार्मिक आयोजनों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर प्रशासन और संबंधित समितियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा के आयोजन की रूपरेखा और तिथियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की निति उप-समिति और सेवायतों के संगठन ने इस बैठक में हिस्सा लिया। मंदिर के मुख्य अधिकारी अरविंद पाढ़ी ने बताया कि यह बैठक खास तौर पर आने वाले दो बड़े आयोजनों स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि इन दोनों पर्वों के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का पूरा शेड्यूल लगभग तय कर लिया गया है, जिसे अब अंतिम मंजूरी के लिए मंदिर प्रबंधन समिति के सामने रखा जाएगा।

बैठक में सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा ही नहीं बल्कि पूरे आयोजन के प्रशासनिक और संचालन संबंधी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि रथ यात्रा और स्नान पूर्णिमा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

अरविंद पाढ़ी ने बताया कि इन आयोजनों को सफल बनाने के लिए सेवायतों, मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से दर्शन और उत्सव में शामिल हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर से जुड़े सभी विभाग और कर्मचारी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आने वाले दोनों बड़े पर्व शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हों। इसके लिए लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है और हर छोटी-बड़ी व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है।

इस बीच, रत्न भंडार की सूची और गणना प्रक्रिया को फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। अरविंद पाढ़ी के अनुसार, यह प्रक्रिया मंदिर प्रबंधन समिति के अगले निर्णय के बाद फिर से शुरू की जाएगी। फिलहाल पूरा ध्यान आने वाले धार्मिक आयोजनों की तैयारियों पर केंद्रित है।

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