Amrit Udyan New Attractions: अमृत उद्यान में इस बार तीन नए आकर्षण: जलधारा भी शामिल, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन

अमृत उद्यान में तीन नए आकर्षण, 14 सितंबर तक जनता के लिए रहेगा खुला।
Aug 16, 2025, 12:02 PM
अमृत उद्यान में इस बार तीन नए आकर्षण: जलधारा भी शामिल, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली:  राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में तीन नए आकर्षण जुड़ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान में शनिवार को प्लूमेरिया गार्डन, बरगद ग्रोव और बैबलिंग ब्रूक का उद्घाटन किया।

राष्ट्रपति भवन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक्स अकाउंट पर दी गई जानकारी के अनुसार ये तीनों उद्यान आमजन के लिए 14 सितंबर तक खुले रहेंगे।

एक्स पोस्ट में लिखा गया, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति संपदा में प्लुमेरिया गार्डन, बरगद ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया। घास के टीलों और क्यूरेटेड वृक्षारोपण वाला प्लुमेरिया गार्डन, रिफ्लेक्सोलॉजी पथों वाला बरगद ग्रोव, पंचतत्व पथ और वन-प्रेरित ध्वनि परिदृश्य और झरनों, मूर्तिकला की टोंटियों, सीढ़ीनुमा पत्थरों और एक उभरे हुए परावर्तक कुंड वाला बबलिंग ब्रुक अब अमृत उद्यान का हिस्सा हैं, जो 14 सितंबर, 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा।"

इससे पहले, गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण, 2025 का उद्घाटन किया था।

अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के दौरान 16 अगस्त से 14 सितंबर, 2025 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान, उद्यान सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुला रहेगा और अंतिम प्रवेश शाम 5:15 बजे होगा। देखभाल के कारण उद्यान सभी सोमवार को बंद रहेगा।

अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और यह निःशुल्क है। आगंतुक राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आगंतुक गेट संख्या 35 के बाहर स्थित स्वयं सेवा कियोस्क के माध्यम से भी सीधे अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

आपको बताते चलें, अमृत उद्यान में प्रवेश नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास, राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से किया जा सकता है। आगंतुक उद्यान के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें, बच्चों की दूध की बोतलें और छाते ले जा सकते हैं। इनके अलावा, कोई अन्य सामान को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

 

