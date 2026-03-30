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Congress Election Promises : कांग्रेस के वादे सरकार बनने के बाद पूरे किए जाते हैं : राशिद अल्वी

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का दावा: चुनावी वादों को सरकार बनने पर पूरा करती है पार्टी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 30, 2026, 02:00 AM
कांग्रेस के वादे सरकार बनने के बाद पूरे किए जाते हैं : राशिद अल्वी

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दावा किया है कि पार्टी चुनाव से पहले जो वादे करती है, उसे सरकार बनने के बाद पूरा किया जाता है।

राशिद अल्वी का यह बयान उस वक्त आया है, जब पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने 294 विधानसभा सीटों में से 284 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा है।

आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनावों में जो वादे करती है। वे वादे झूठे नहीं होते हैं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हमारी सरकार जनता द्वारा बनती है तो हम सबसे पहले चुनावी वादों को पूरा करते हैं, जिस पर भरोसा करके जनता ने कांग्रेस को चुना।

राशिद अल्वी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर, किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी और विपक्ष को हराना चाहती है। भाजपा अपनी सरकार बनाना चाहती है और चुनाव आयोग एक बड़ा हथियार बन गया है, जिसका इस्तेमाल वह हर जगह बार-बार करती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के तबादले इस ओर इशारा करते हैं कि ये निष्पक्ष चुनाव के लिए नहीं हुआ है। भाजपा, चुनाव आयोग के साथ मिलकर किसी भी तरह से सत्ता में आना चाहती है।

बताते चलें कि कांग्रेस ने बंगाल चुनाव में पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी मैदान में उतारा है। वह बहरामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से प्रदीप प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। यहां पर उनका मुकाबला प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी और भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी के साथ होना है।

कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और दावा है कि अगली सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। राज्य में दो चरणों में मतदान हो रहा है। 23 और 29 अप्रैल को मतदान होने वाला है जबकि मतगणना 4 मई को होगी।

--आईएएनएस

 

 

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