Rashid Alvi Statement: आरएसएस के बिना भाजपा कुछ नहीं, मतभेद उनका निजी मामला: राशिद अल्वी

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने मोहन भागवत के जनसंख्या वृद्धि और रिटायरमेंट से संबंधित बयानों पर सवाल उठाए, साथ ही अरविंद केजरीवाल के नेशनल हेराल्ड मामले और दिल्ली के विकास को लेकर दिए गए बयानों को हास्यास्पद करार दिया।

राशिद अल्वी ने मोहन भागवत के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से तीन बच्चे पैदा करने की वकालत की, पर कटाक्ष करते हुए कहा, "क्या मोहन भागवत देश में विस्फोट करवाना चाहते हैं? जनसंख्या पहले से ही तेजी से बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और वह तीन बच्चों की बात कर रहे हैं। पहले आरएसएस कम बच्चे पैदा करने की सलाह देता था, अब भागवत इसका उल्टा कह रहे हैं। आखिर वह देश को कहां ले जाना चाहते हैं?"

उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच मतभेदों की अटकलों पर भी टिप्पणी की। अल्वी ने कहा, "यह उनका निजी मामला हो सकता है कि उनके बीच मतभेद है, लेकिन यह सभी जानते हैं कि बीजेपी को आरएसएस चलाता है। आरएसएस के बिना बीजेपी कुछ नहीं है और कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले सकती।"

75 साल की उम्र में रिटायरमेंट के मुद्दे पर राशिद अल्वी ने मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "मोहन भागवत ने खुद 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की बात कही थी, लेकिन अब वह इससे मुकर रहे हैं। पीएम मोदी भी कहते थे कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। अब दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, यह हमें नहीं पता।"

वहीं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को जेल नहीं भेजा गया, जबकि आप नेताओं को फर्जी मामलों में जेल में डाला गया। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का बयान हास्यास्पद है। वह कहते हैं कि उनके नेता झूठे केस में फंसे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता सच्चे केस में जेल जा रहे हैं। यह गजब का तर्क है। अगर भ्रष्टाचार करेंगे, तो जेल जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। केजरीवाल के बयानों में कोई तर्क नहीं है।

उन्होंने कहा, "दिल्ली में जो भी बड़े काम हुए, जैसे हाईवे, एम्स, और बड़े अस्पताल, वह सब पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सरकार की देन हैं। आपने तो सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले किए। आज दिल्ली का जो हाल है, उसके लिए केजरीवाल को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।"