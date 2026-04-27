राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु छह दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचीं, अटल सुरंग का दौरा करेंगी

शिमला, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सोमवार को अपने छह दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचीं। राष्ट्रपति यहां अटल सुरंग का दौरा करने के अलावा लोक भवन में आयोजित भोज में शामिल होंगी।

राज्यपाल कविंदर गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खु और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपति का स्वागत छराबरा स्थित कल्याणी हेलीपैड पर किया, जो यहां से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्हें मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास ले जाया गया।

2 मई तक राज्य में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु कांगड़ा जिले के पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय और कुल्लू जिले की अटल सुरंग का दौरा करेंगी।

मंगलवार को, वह शिमला में राज्यपाल द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगी।

29 अप्रैल को राष्ट्रपति अटल सुरंग का दौरा करेंगी। इस दौरान वे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों से बातचीत करेंगी और इस ऐतिहासिक सुरंग के बारे में जानकारी जुटाएंगी।

मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ने वाली 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर, 2020 को किया था।

इससे पहले, भारी बर्फबारी के कारण घाटी लगभग छह महीने तक कटी रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में समुद्र तल से 3,000 मीटर (10,000 फीट) की ऊंचाई पर अत्याधुनिक तकनीकों से निर्मित है।

30 अप्रैल को राष्ट्रपति पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी।

उसी दिन वे शिमला स्थित एआरट्रैक में आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगी।

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

शिमला में एक हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।

पालमपुर, मनाली, अटल सुरंग और अन्य स्थानों पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

शिमला के बाहरी इलाके में स्थित 175 साल पुरानी धरोहर 'द रिट्रीट' राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्थल है, जिसे पहले प्रेसिडेंशियल रिट्रीट के नाम से जाना जाता था।

अप्रैल 2023 में, राष्ट्रपति मुर्मु ने शिमला यात्रा के दौरान इस ऐतिहासिक संपत्ति को आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया।

पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण मुख्य भवन है, जो राष्ट्रपतियों के जीवन की झलक दिखाता है; साथ ही, आधिकारिक भोजन कक्ष और ऐतिहासिक धरोहरें भी यहां मौजूद हैं।

पर्यटकों की सुविधा के लिए, राष्ट्रपति निवास में एक क्लॉकरूम, व्हीलचेयर की सुविधा, एक कैफे, एक स्मारिका स्टोर, शौचालय, पूरे परिसर में पानी के डिस्पेंसर, विद्वान गाइडों के साथ निर्देशित दौरे और एक प्राथमिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है।

--आईएएनएस

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