RARI Recruitment : रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्च फेलो पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू जल्द

लखनऊ: देश के लाखों युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरएआरआई) ने सीनियर रिसर्च फेलो (आयुर्वेद) के कुल 5 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई) की ओर से जारी पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित टेस्ट, वॉक-इन-इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 42,000 रुपए प्रति महीने होगी। इसी के साथ उम्मीदवारों को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आरएआरआई की ओर से जारी पद पर भर्ती के लिए जो उम्मीदवार वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार बीएएमएस की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ उन उम्मीदवारों को वरीयता की जाएगी, जिनके पास एमडी (आयुर्वेद)/एमएस (आयुर्वेद) की डिग्री होगी। वहीं, कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता, स्किल और तय सालों का अनुभव होना अनिवार्य है।

आरएआरआई की ओर से वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 4 अप्रैल को क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), लखनऊ में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। इसलिए जो कैंडिडेट इसमें शामिल होने वाले हैं, उन्हें समय से केंद्र पर पहुंचने के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

वहीं, भर्ती, योग्यता, आयु सीमा, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरएआरआई) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए जारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस