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रांची में शख्स ने जीजा को धारदार हथियार और पत्थर से कूचकर मार डाला, गिरफ्तार

तमाड़ में घरेलू विवाद ने लिया खूनी रूप, जीजा की बेरहमी से हत्या
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 10:39 AM
रांची में शख्स ने जीजा को धारदार हथियार और पत्थर से कूचकर मार डाला, गिरफ्तार

रांची: रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के नीचेटोली गांव में घरेलू विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही जीजा की धारदार हथियार और पत्थर से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मृतक की पहचान खूंटी जिले के रनिया निवासी गजेंद्र सिंह (50) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, गजेंद्र सिंह गुरुवार को अपनी पत्नी के साथ ससुराल नीचेटोली आए थे। विवाद की शुरुआत तब हुई, जब आरोपी साले भूपेश खंडित ने घर के सभी बर्तनों को अपने कब्जे में ले लिया और यह कहते हुए खाना बनाने से मना कर दिया कि मेहमानों को वापस लौट जाना चाहिए।

शुक्रवार सुबह जब भूपेश की छोटी बहन ने खाना बनाने और पानी भरने के लिए बर्तन मांगे, तो विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि गुस्से में आकर भूपेश ने घर में रखी ‘दौली’ (धारदार हथियार) से अपने जीजा गजेंद्र सिंह पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद उसने आंगन में रखे एक बड़े पत्थर से उनका सिर कूच दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

बीच-बचाव करने पहुंची उसकी छोटी बहन भी मामूली रूप से घायल हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद को एक कमरे में बंद कर छिप गया था। सूचना मिलते ही तमाड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मोदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा खुलवाकर आरोपी भूपेश को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले भी हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल जा चुका है। घटना की गंभीरता को देखते हुए रांची से एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

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