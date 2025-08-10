भारत समाचार

Ranchi Road Accident: रांची में भीषण सड़क हादसा : 1 महिला और 2 बच्चियों की मौत, फॉर्च्यूनर चालक गिरफ्तार

रांची में भीषण सड़क हादसा, तीन की मौत, कई घायल, चालक गिरफ्तार
Aug 10, 2025, 04:59 PM
रांची में भीषण सड़क हादसा : 1 महिला और 2 बच्चियों की मौत, फॉर्च्यूनर चालक गिरफ्तार

रांची: रांची में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस के अनुसार, मृतकों में एक महिला और दो बच्चियां शामिल हैं।

हादसे की जानकारी देते हुए डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया, "एक महिला और दो बच्चियों की मौत हो गई है। दो पुरुष घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई चल रही है।"

प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसा तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी की वजह से हुआ, जिसने पहले एक कार को टक्कर मारी और उसके बाद दो मोटरसाइकिलों को भी चपेट में ले लिया। इससे मौके पर ही तीन लोगों की जान चली गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

डीएसपी ने कहा, "मैंने अभी खुद जांच नहीं की है, लेकिन लोगों का कहना है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी।"

हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फॉर्च्यूनर चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच जारी है। मृतकों की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है और परिजनों को सूचना दे दी गई है।

घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यशदर्शियों ने यह भी कहा कि चालक नशे में था। इसी कारण गाड़ी पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है और चालक की भी जरूरी शारीरिक जांच की जाएगी। इसके बाद घटना से जुड़े कारणों के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। फिलहाल, मामला दर्ज कर लिया गया है। चश्मदीदों के बयान भी लिए गए हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के पीछे असली वजह क्या है।

वहीं, घटना के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली, जिसे कुछ समय बाद सुचारू कर दिया गया।

 

