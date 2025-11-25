Ranchi Kidnapping Case : शादी समारोह से दुल्हन के भाई का अपहरण, पुलिस ने बॉर्डर से युवक को छुड़ाया, चार आरोपी गिरफ्तार

रांची: रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान अपहृत दुल्हन के भाई को पुलिस ने झारखंड-बिहार बॉर्डर से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने अपहरण की वारदात अंजाम देने वाले चार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने युवक के परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी।

पुलिस के मुताबिक, 24 नवंबर की रात विश्वंभर प्रसाद अपनी बेटी के शादी समारोह में व्यस्त थे। इसी दौरान करीब 2 बजे उनके मोबाइल पर बेटे सुमित सोनी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। फोन कटते ही परिवार में अफरातफरी मच गई और तत्काल इसकी सूचना नगड़ी थाना को दी गई। सूचना मिलते ही रांची पुलिस अलर्ट हो गई।

पुलिस ने साइबर टेक्निकल सेल की मदद से अपहरणकर्ताओं की लोकेशन ट्रैक की और कुछ ही घंटों में कार्रवाई करते हुए बिहार बॉर्डर के पास से आरोपी गिरोह को पकड़ लिया। टीम ने पीड़ित सुमित सोनी को भी सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस ने बताया कि शादी समारोह के दौरान भीड़-भाड़ और अफरातफरी का फायदा उठाकर अपराधियों ने इस अपहरण की योजना बनाई थी। गिरफ्तार आरोपियों में नारायण कुमार, सोनू कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार और हर्ष कुमार शामिल हैं। सभी आरोपी बिहार के आरा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं।

पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, एक सफेद स्विफ्ट डिजायर और नशे की दवाइयां जब्त की हैं। हेडक्वार्टर-2 डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि फिरौती वसूलने के उद्देश्य से अपहरण किया गया था। पुलिस ने तत्काल अभियान चलाकर चारों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस