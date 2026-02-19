Ranchi Murder Case : रांची के खेलगांव इलाके में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या, झाड़ी में मिला शव

रांची: रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवक का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। गाड़ी गांव में युवक के सिर और चेहरे को पत्थर से बुरी तरह कुचला गया है। शव की शिनाख्त रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के मोहम्मद आसिफ के रूप में की गई।

बताया गया कि कुछ लोगों ने गाड़ी गांव इलाके में झाड़ियों के पास एक शव पड़ा देखा। सूचना फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर काफी मात्रा में खून फैला हुआ था, जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि युवक की हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई है। शव से कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। बाइक पर भी खून के धब्बे मिले हैं।

पुलिस को आशंका है कि यह मोटरसाइकिल मारे गए युवक की हो सकती है या फिर अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने में इसका इस्तेमाल किया। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए।

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि अपराधियों की पहचान और उनके आने-जाने के रास्तों का पता लगाया जा सके।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा, जहां पहुंचे कुछ लोगों ने शव की पहचान की। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं, आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी या सुनियोजित हत्या को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। शव की पहचान होने के बाद पुलिस आसिफ के परिजनों से जानकारी हासिल कर रही है।

