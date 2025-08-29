Ranchi Kanke Road Accident: ट्रक ने स्कूटी सवार स्कूली छात्रा और उसकी मां को रौंदा, दोनों की मौत, विरोध में सड़क जाम

रांची: राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला और उसकी उनकी नाबालिग बेटी की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कांके रोड को जाम कर दिया है। यह घटना कांके थाना क्षेत्र के जोड़ा पुल के पास घटी।

हेडक्वार्टर डीएसपी वन अमर कुमार पांडेय ने बताया कि मृतकों की पहचान रिनपास (रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकेट्री एंड एलायड साइंसेज) की नर्स रश्मि कश्यप और उनकी नाबालिग बेटी के रूप में हुई है। हादसा उस समय हुआ, जब रश्मि अपनी बेटी को स्कूटी से स्कूल छोड़ने जा रही थीं। एक तेज रफ्तार सीमेंट लदे ट्रक ने दोनों को कुचल दिया।

मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि रश्मि कश्यप कांके के चूड़ी टोला में रहती थीं। उनके पति अफ्रीका में कार्यरत हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीड़ की नाराजगी को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है।

कांके थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक तेज रफ्तार में लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।

डीएसपी अमर कुमार पांडेय ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधानों के अनुसार, सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आक्रोशित लोगों से बातचीत कर सड़क जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कांके रोड पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार अक्सर हादसों की वजह बनती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर यातायात नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और स्कूलों के समय पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए।