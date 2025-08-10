Ranchi Urder News: रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा

रांची: रांची शहर के हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत भट्टी चौक के पास रविवार की दोपहर साहिल उर्फ कुरकुरे नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भीड़-भाड़ वाले इलाके में दिनदहाड़े हुई इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई।

बताया गया कि साहिल कुछ माह पूर्व जेल से बाहर निकला था। उसे गोली मारने का आरोप अरमान नामक युवक पर लगा है। वारदात के बाद हिंदपीढ़ी इलाके में भारी हंगामा हुआ। मृत युवक के परिजनों और गुस्साए लोगों ने हत्या के आरोपी अरमान के घर में तोड़फोड़ मचाई और कई घरेलू सामान में आग लगा दी।

लोगों ने नगर निगम के पूर्व पार्षद असलम के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। वारदात और बवाल की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत कराया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

पुलिस ने इस मामले में पूर्व पार्षद असलम के भाई आसिफ को हिरासत में लिया है। सूत्रों का कहना है कि साहिल आर्म्स एक्ट में जेल गया था। दूसरी तरफ, पूर्व पार्षद असलम भी दूसरे आपराधिक मामले में जेल में थे। जेल में साहिल और असलम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

कुछ दिन पहले साहिल और असलम दोनों जमानत पर जेल से बाहर आए थे। आरोप है कि असलम के भाई आसिफ की ओर से साहिल को लगातार धमकी दी जा रही थी। मृतक साहिल के घरवालों ने हत्याकांड की साजिश में असलम और उसके भाई आसिफ की अंतर्लिप्तता का आरोप लगाया है।

बताया गया कि रविवार की दोपहर अरमान नामक युवक ने साहिल को भट्टी चौक के पास बुलाया और गोली मारकर फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।