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रणनीतिक अस्पष्टता और सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की वैश्विक स्थिति कमजोर हुई : शिवसेना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 04, 2026, 06:36 AM
रणनीतिक अस्पष्टता और सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की वैश्विक स्थिति कमजोर हुई : शिवसेना

मुंबई, 4 जून (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) ने गुरुवार को केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि भारत के लिए भू-राजनीतिक परिदृश्य लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पहलगाम हमले जैसी गंभीर घटनाओं के बाद भारत खुद को अलग-थलग पा रहा है और उसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों से कोई मजबूत बिना शर्त समर्थन नहीं मिल रहा है। वैश्विक मंच पर भारत काफी भ्रमित नजर आ रहा है, जो उसकी मौजूदा राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े गहरे आंतरिक संकट को दिखाता है।

पार्टी के मुखपत्र 'सामना' के संपादकीय में ठाकरे गुट ने तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति बेहद अस्थिर हो गई है, जिससे 1.4 अरब लोगों का यह देश वैश्विक मानचित्र पर लगभग नगण्य सा हो गया है। घरेलू अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी का सामना कर रही है और भारतीय रुपया भी काफी कमजोर हो गया है।

संपादकीय में कहा गया कि एक ऐसे कदम के तहत जिसे जनता की नजरों से छिपाकर रखा गया, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कथित तौर पर ढहती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय कोष से 83 टन सोना बेच दिया; इस कदम से भविष्य में राष्ट्रीय संपत्तियों की बिक्री को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। प्रशासन छोटी-मोटी जांच-पड़ताल के विवरणों, जैसे कि आतंकवादियों के मोबाइल फोन का चीन से जुड़ा होना, के आधार पर अपनी बहादुरी का बखान करने की कोशिश करता है, लेकिन चीन की संलिप्तता के स्पष्ट सबूत होने के बावजूद, वह बीजिंग की आधिकारिक तौर पर निंदा करने का राजनीतिक साहस नहीं दिखा पाता।

संपादकीय में टिप्पणी की गई, "जहां अन्य देश अपने सहयोगियों के समर्थन में एकजुट होकर खड़े होते हैं, जैसे कि चीन, रूस, यमन और तुर्की का ईरान को समर्थन देना, या चीन का पाकिस्तान को समर्थन देना, वहीं भारत के पास कोई ऐसा निश्चित और शक्तिशाली वैश्विक सहयोगी नहीं है जो मजबूती से उसके साथ खड़ा हो। आलोचकों का तर्क है कि भारत ने व्यवस्थित रूप से 'पंचशील' (शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत) के सिद्धांतों और अपनी पारंपरिक 'गुटनिरपेक्ष' नीति को त्याग दिया है।"

संपादकीय के अनुसार, भले ही भारत में घरेलू स्तर पर पाकिस्तान को एक 'दिवालिया' देश बताया जाता हो, लेकिन अमेरिका और चीन जैसी वैश्विक महाशक्तियां अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्लामाबाद को लगातार मजबूत करती रहती हैं। वहीं, ईरान और तुर्की जैसे देश भारत के लिए इस समीकरण को और भी अधिक जटिल बना देते हैं। संपादकीय में दावा किया गया कि गलवान घाटी संघर्ष और पहलगाम घटना जैसी गंभीर उकसावे वाली घटनाओं के बावजूद, भारत बीजिंग के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ने में विफल रहा है।

संपादकीय में टिप्पणी की गई, "यदि चीन भारतीय धरती पर पाकिस्तानी आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, तो चीनी अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक आर्थिक जवाबी हमला शुरू करना भारत का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन मौजूदा प्रशासन ने इस कदम से स्पष्ट रूप से किनारा कर लिया है।"

घरेलू मोर्चे पर, पड़ोसी देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। संपादकीय में कहा गया, "नेपाल के प्रधानमंत्री ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि भारतीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा नेपाली नियंत्रण में है; यह इस बात का संकेत है कि काठमांडू अब नई दिल्ली के सामने झुकता नहीं है, बल्कि उसने बीजिंग के साथ मजबूती से हाथ मिला लिया है। नेपाल, जिसे कभी दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में व्यापक रूप से सराहा जाता था, अब सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से भारत से दूर हो गया है।"

ठाकरे गुट ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के दौर में, भारत ने सभी पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों के साथ मजबूत दोस्ती और बातचीत के खुले रास्ते बनाए रखे थे। जबकि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इटली जैसे पश्चिमी देशों का दौरा करते हैं, छोटे और एकदम नजदीकी पड़ोसी राज्यों के प्रति सक्रिय कूटनीतिक जुड़ाव और सहानुभूति की स्पष्ट कमी दिखाई देती है।

--आईएएनएस

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