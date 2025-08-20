Ramnath Kovind Meets Amit Shah: रामनाथ कोविंद से मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा

नई दिल्ली: भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के बीच मंगलवार को एक महत्वपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण मुलाकात हुई।

यह मुलाकात पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निवास पर हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी।

उन्होंने लिखा, "आज मेरे निवास पर केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके प्रसन्नता हुई।" रामनाथ कोविंद, जो 2017 से 2022 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, देश के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं। वहीं, अमित शाह देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सहकारिता और राजनीतिक रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

अमित शाह ने मंगलवार को ही नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता की।

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता की।"

उन्होंने एक्स में लिखा, "मोदी सरकार गति, दक्षता, सटीकता और क्षमता निर्माण के मंत्र के साथ आपदाओं से निपटने के लिए अपनी प्रतिक्रिया को आकार देकर एक आपदा-प्रतिरोधी भारत के निर्माण की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य कर रही है। जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता के माध्यम से आपदाओं के जोखिम को कम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, बादल फटने और भूस्खलन से अधिक कुशलता से निपटने के लिए एक नई रणनीति जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी।"