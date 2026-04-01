Ramnagar Road Accident : रामनगर में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत, तीन घायल

नैनीताल: रामनगर में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। कानिया चौराहे पर शाम करीब 7.30 बजे दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं, इस घटना में तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, रामनगर के ग्राम सावलदे निवासी तीन युवक अमित उर्फ दिगंबर पुत्र गोविंद सिंह (19 वर्ष), भास्कर पुत्र अमीर सिंह (21 वर्ष) और उमेश पुत्र वीरेंद्र सिंह (21 वर्ष) एक ही बाइक पर सवार होकर रामनगर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान दूसरी दिशा से आ रही बुलेट बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी।

बताया जा रहा है कि बुलेट पर पाटकोट निवासी पंकज पुत्र नंदलाल (उम्र लगभग 40 वर्ष) सवार थे। जैसे ही दोनों बाइक कानिया चौराहे के समीप पहुंचीं, अचानक आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और चारों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने अमित उर्फ दिगंबर को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य तीन घायलों की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

वहीं, हादसे की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों की भीड़ जुट गई और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कानिया चौराहे पर ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

--आईएएनएस