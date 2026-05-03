Indian Railways Update : रामनगर-देहरादून के बीच नई रेल सेवा को मंजूरी, अनिल बलूनी ने रेल मंत्री का जताया आभार

देहरादून: उत्तराखंड के लिए रेल संपर्क के मोर्चे पर एक और बड़ी सौगात मिली है। राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने रामनगर से देहरादून के बीच नई रेलगाड़ी के परिचालन को मंजूरी मिलने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस नई रेल सेवा के शुरू होने से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा, जिससे क्षेत्रीय जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया कि उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें रामनगर से देहरादून के मध्य नई रेलगाड़ी के संचालन की स्वीकृति की सूचना दी गई है। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड की रेल सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बलूनी ने कहा कि वह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड की जनता की रेल सुविधाओं से जुड़े उनके अनुरोधों पर लगातार सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने राज्य को कई नई रेल सेवाएं और महत्वपूर्ण स्टॉपेज की सौगात दी है, जिससे आम लोगों की यात्रा सुविधाजनक बनी है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल उत्तराखंड के लिए विकास और उपलब्धियों से भरा रहा है। बलूनी ने कहा कि रामनगर-देहरादून रेल सेवा से पहले राज्य को काठगोदाम-देहरादून के बीच ‘नैनी-दून एक्सप्रेस’, कोटद्वार से नई दिल्ली रेल सेवा और देहरादून से लखनऊ के लिए ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ जैसी महत्वपूर्ण रेल सेवाएं मिल चुकी हैं।

अनिल बलूनी ने कहा कि रामनगर-देहरादून रेल सेवा शुरू होने से क्षेत्र के नागरिकों को देहरादून आने-जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों का समय और धन दोनों की बचत होगी, साथ ही पर्यटन, व्यापार और स्थानीय संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा।

वहीं, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अनिल बलूनी को भेजे अपने पत्र में लिखा कि 5 जनवरी 2026 को भेजे गए उनके पत्र के संदर्भ में जनसुविधा के लिए रामनगर से देहरादून के मध्य नई रेलगाड़ी के परिचालन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। रेल मंत्री ने इस निर्णय को जनहित से जुड़ा बताते हुए इसकी औपचारिक जानकारी साझा की।

--आईएएनएस