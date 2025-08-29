भारत समाचार

Ramkripal Yadav Statement: भाजपा ने कभी वोट चोरी कर राज नहीं किया: रामकृपाल यादव

रामकृपाल यादव बोले, भाजपा ने कभी वोट चोरी नहीं की
Aug 29, 2025, 01:50 AM
भाजपा ने कभी वोट चोरी कर राज नहीं किया: रामकृपाल यादव

गया:  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्‍होंने कहा कि गुजरात मॉडल बिजनेस का नहीं, बल्कि 'वोट चोरी' का मॉडल है। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि भाजपा ने कभी वोट चोरी कर राज नहीं किया।

गुजरात ने कभी वोट चोरी नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने स्‍वीकार किया, पहले मुख्‍यमंत्री बनाया और अब पीएम। भाजपा और एनडीए ने कभी वोट चोरी कर राज नहीं किया है। यह काम कांग्रेस पार्टी का रहा है। इस पार्टी ने 60 साल तक देश में वोट की डकैती की है। लोगों के अधिकार को छीनने का काम किया है। अगर भूल कर भी बिहार में ऐसे लोगों के हाथ में सत्‍ता चली गई तो लोकतंत्र बचने वाला नहीं है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि जीतेंगे तो बब्बर शेर कहलाएंगे, हारेंगे तो क्या बहाने बनाएंगे? कहेंगे, 'ईवीएम में गड़बड़ी हुई,' 'ऐसा हुआ,' 'वैसा हुआ,' 'वोट चोरी हो गए,' और इन्हीं दावों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी इतने गंभीर भी नहीं हैं। आज राहुल गांधी विपक्ष के साये में हैं; जहां भी जाते हैं, विपक्ष के बलि का बकरा बन जाते हैं।

रामकृपाल यादव ने जमकर कांग्रेस पार्टी और राजद पर हमला बोला है। उन्‍होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है; मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं के बीच भ्रम फैला रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। बिहार में सब जान रहे हैं कि जो भी नाम कटा है, वह घुसपैठियों और मर चुके लोगों का है। ये सब बेवजह चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं।

 

