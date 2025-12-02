SIR Parliament Uproar : प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को मुद्दाविहीन किया है: बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव

पटना: बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। इसी जगह हंगामा करना उचित नहीं है।

बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। स्पीकर, विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ चर्चा करते हैं कि कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और किस क्रम में, सदन उसी हिसाब से चलता है। सरकार इसी शेड्यूल के हिसाब से काम करती है। जब स्पीकर की सहमति से एजेंडा तय हो चुका है, तब बीच में एसआईआर का मुद्दा उठाकर सदन में हंगामा करना, सदन का समय बर्बाद करना गलत है।

उन्होंने कहा, "विपक्ष के पास सरकार से सवाल पूछने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कामों से विपक्ष को मुद्दाविहीन कर दिया है। इसी कारण विपक्ष के दल किसी भी चीज को मु्द्दा बनाकर सदन में चलने दे रहे हैं। यह देश और देश की जनता के दुश्मन हैं।"

मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि विपक्ष को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। इसी जगह हंगामा करना उचित नहीं है। जनता विपक्ष को देखती है, इसीलिए इनकी दुर्गति हुई है। अगले चुनावों में विपक्ष की इससे भी ज्यादा दुर्गति होगी।

इसी बीच, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर की 'बाबरी मस्जिद' की घोषणा पर रामकृपाल यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाए कि हुमायूं कबीर जैसे लोग राज्य और देश में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। रामकृपाल यादव ने मांग की कि हुमायूं कबीर को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, ताकि अशांति न फैले।

मंत्री रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि ऐसे लोग बंगाल और देश दोनों के लिए नुकसानदायक हैं और गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

--आईएएनएस