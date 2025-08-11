Rameswaram Fishermen Protest: श्रीलंकाई नौसेना की गिरफ्तारियों के खिलाफ रामेश्वरम में तमिलनाडु के मछुआरों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल

चेन्नई: तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरा समुदाय ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। यह हड़ताल श्रीलंकाई नौसेना द्वारा सात भारतीय मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के विरोध में शुरू की गई है।

श्रीलंकाई नौसेना द्वारा सात भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी के बाद, इलाके में तनाव व्याप्त है। ये गिरफ्तारियां एक दिन पहले हुई जब रामेश्वरम से आए मछुआरों को कथित तौर पर श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने बीच समुद्र में रोक लिया। उनकी मछली पकड़ने वाली नाव भी जब्त कर ली गई।

हिरासत में लिए जाने के बाद, सातों मछुआरों को रविवार को श्रीलंका की मन्नार अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 21 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद, उन्हें श्रीलंका की वावुनिया जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तारियों के बाद रामेश्वरम बंदरगाह क्षेत्र के सभी मछुआरा संघों की एक आपात बैठक हुई।

बैठक के दौरान, हिरासत में लिए गए मछुआरों और उनकी जब्त की गई नाव की तत्काल रिहाई का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया।

संघों ने मांग की कि राज्य और केंद्र सरकारें उनकी रिहाई सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कूटनीतिक कदम उठाएँ।

आंदोलन के तहत, रामेश्वरम के मछुआरों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी और मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने से परहेज किया।

हड़ताल शुरू होने के बाद से 700 से ज़्यादा मशीनी मछली पकड़ने वाली नावें तट पर ही खड़ी हैं।

मछुआरों के नेताओं ने कहा कि बार-बार हो रही गिरफ़्तारियों के बारे में भारतीय और श्रीलंकाई अधिकारियों को एक कड़ा संदेश देने के लिए यह हड़ताल जरूरी थी, जिससे उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है।

एक संगठन नेता ने मीडिया से कहा, "हम इस तरह नहीं चल सकते, यह न जानते हुए कि हममें से कब किसी को ले जाया जाएगा। हमें एक स्थायी समाधान चाहिए।"

हड़ताल ने मछली पकड़ने से जुड़े कामकाज को ठप्प कर दिया है। मछली पकड़ने से सीधे तौर पर जुड़े लोगों और नीलामी, जाल बनाने, नावों की मरम्मत और मछली परिवहन जैसे संबद्ध व्यवसायों में लगे लोगों सहित 10,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

रामेश्वरम तमिलनाडु का एक प्रमुख मछली पकड़ने का केंद्र है।

मछुआरों के प्रतिनिधियों के अनुसार, हड़ताल के कारण प्रतिदिन करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान होता है।

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक गिरफ्तार मछुआरों की रिहाई और भारतीय जलक्षेत्र में मछली पकड़ते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कथित समुद्री सीमा उल्लंघन के लिए तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करने की घटनाएं वर्षों से होती रही हैं; हर घटना के बाद कड़े राजनयिक हस्तक्षेप की मांग जोर पकड़ती है।