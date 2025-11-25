Ramdas Athawale Remark : प्रधानमंत्री मोदी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं : रामदास आठवले

नई दिल्ली: केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समाज को साथ में लेकर चलने वाले राजनेता हैं। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। वो हमेशा से ही समाज के विभिन्न तबके को साथ लेकर चलते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम, बौद्ध और ईसाइयों के कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं। वो सभी धर्मों के कार्यक्रम में जाकर अपनी बात खुलकर कहते हैं। उनका खुद का धर्म हिंदू है। ऐसी स्थिति में अगर वो अयोध्या में स्थित राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस देश में सभी को अपनी आस्था के हिसाब से जीवन जीने का पूरा अधिकार है।

उन्होंने कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अभी वहां चुनाव नहीं हैं। चुनाव 2027 में है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन को आगामी चुनाव से जोड़ना पूरी तरह निरर्थक है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान के हिसाब से चलते हैं। उन्होंने हमेशा से ही संविधान को तरजीह दी है। अगर प्रधानमंत्री को किसी ने अयोध्या के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात विरोधी दलों की, तो ये लोग प्रधानमंत्री के संबंध में बेबुनियादी बातें प्रचारित करते हैं। लेकिन, अब देश की जनता इनकी मंशा से अवगत हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर विभिन्न धर्मों के समुदाय के बीच में जाते हैं। उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हर क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री ईसाइयों के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न तबकों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करते हैं। लेकिन, जिस तरह के बयान विपक्षी दलों की ओर से दिए जाते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

--आईएएनएस