Ramdas Athawale On Thackeray: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, 'ठाकरे ब्रांड ध्वस्त'

Aug 23, 2025, 02:18 PM
मुंबई: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ठाकरे ब्रांड (उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे के गठबंधन) पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु का ब्रांड ध्वस्त हो गया है और दोनों के साथ आने से इसका असर बीएमसी चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा।

आठवले का यह बयान बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट चुनाव में ठाकरे बंधुओं की हार के बाद आया है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सभाओं में भीड़ जुटती थी, लेकिन वोट नहीं मिलते। कुछ ऐसा ही हाल राज ठाकरे के साथ भी है।

उन्होंने दावा किया कि ठाकरे ब्रांड अब बीएमसी चुनाव में प्रभावी नहीं होगा और महायुति गठबंधन ही जीतेगा।

राज ठाकरे की भाजपा नेताओं से मुलाकात पर आठवले ने चिंता जताई। उनका मानना है कि राज ठाकरे को महायुति में शामिल करने से नुकसान होगा, खासकर मराठी और गैर-मराठी वोटों का बंटवारा हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे के समर्थन से महायुति को नुकसान हुआ, जबकि विधानसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति से फायदा हुआ।

उनका मानना है कि मुंबई में ठाकरे बंधुओं का ब्रांड अब चलने वाला नहीं है।

चुनाव आयोग पर एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि शरद पवार एक अनुभवी नेता हैं, जो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगर उनके पास वोट चोरी के सबूत हैं, तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने पेश करना चाहिए। सिर्फ बाहर बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी को भी चुनाव आयोग से बात करने की जरूरत है। मत चोरी होना ठीक बात नहीं है; यह नहीं होना चाहिए। वोटिंग का अधिकार सभी नागरिकों को है। किसी से यह अधिकार छीनने की जरूरत नहीं है। हालांकि, किसी भी कीमत पर फर्जी मतदान नहीं होना चाहिए।

तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। संविधान का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।

एशिया कप में आयोजित होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर उन्होंने कहा कि इसे पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई, और इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी वीर सेना ने दिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया।

आठवले ने कहा कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय क्रिकेट टीम मैच में पाकिस्तान को हराकर करारा जवाब देगी।

मुंबई में गड्ढा-मुक्त सड़कों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन इसे दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने के लिए तेजी से काम होना चाहिए।

 

 

