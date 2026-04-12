Ram Mandir Ayodhya Ritual : चल-विग्रह प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के गर्भगृह में रामलला के अस्थायी स्थल पर स्थापित हुई पवित्र ज्योति

अयोध्या: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के एक पवित्र विकास में, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गर्भ गृह (गर्भगृह) में प्रभु श्री रामलला सरकार के चल-विग्रह (चल मूर्ति) के अभिषेक से पहले एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान किया है।

शनिवार को, गर्भ गृह में उस ठीक जगह पर, जहां मंदिर के निर्माण के दौरान चल-विग्रह को अस्थायी रूप से रखा गया था, एक पवित्र ज्योति (अखंड दीपक) स्थापित करके उस स्थान को विधि-विधान से चिह्नित किया गया।

वैदिक विद्वानों और पंडितों ने पवित्र स्थान पर ज्योति स्थापित करने से पहले पारंपरिक पूजा-पाठ और निर्धारित वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए, जिससे वह स्थान दिव्य पवित्रता से ओत-प्रोत हो गया।

भव्य राम मंदिर के निर्माण के शुरुआती चरण के दौरान श्री राम लला की चल-प्रतिमा को गर्भ गृह के भीतर ठीक इसी स्थान पर अस्थायी रूप से विराजमान किया गया था। पवित्र ज्योति की स्थापना अब एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक चिह्न के रूप में कार्य करती है। यह उस स्थान की पवित्रता को अक्षुण्ण रखती है, जबकि नए चल-विग्रह की स्थायी प्राण-प्रतिष्ठा की तैयारियां जारी हैं।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि यह अनुष्ठान पूरी तरह से वैदिक परंपराओं के अनुसार किया गया, ताकि गर्भगृह की अटूट आध्यात्मिक निरंतरता बनी रहे। यह ज्योति उस दिव्य उपस्थिति की एक प्रकाशमान याद के तौर पर बनी रहेगी, जिसने मंदिर के पुनर्निर्माण के शुरुआती दिनों से ही गर्भगृह को पवित्र किया है।

ट्रस्ट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गर्भगृह में प्रभु श्री रामलला सरकार की चल-विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा से पहले, जिस स्थान पर पहले चल-विग्रह को रखा गया था, उस स्थान को एक पवित्र ज्योति प्रज्वलित करके विधि-विधान से चिह्नित किया गया।

वैदिक विद्वानों ने ज्योति स्थापित करने से पहले निर्धारित पूजा-पाठ और अनुष्ठान संपन्न किए। इसमें यह भी बताया गया कि मंदिर के निर्माण के दौरान, विग्रह को अस्थायी रूप से इसी स्थान पर विराजमान किया गया था।

यह घटनाक्रम राम मंदिर में शेष अनुष्ठानों और स्थापनाओं को पूरा करने के चल रहे प्रयासों का ही एक हिस्सा है। यह मंदिर दुनिया भर के लाखों हिंदुओं के लिए आस्था, भक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन चुका है।

राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर, सदियों की आकांक्षाओं का एक भव्य प्रमाण बनकर खड़ा है। भक्तों और संतों ने इस अनुष्ठान का स्वागत किया है, और इसे एक ऐसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा है जो मंदिर के निर्माण के इतिहास को उसकी भविष्य की आध्यात्मिक यात्रा से जोड़ता है।

ट्रस्ट ने यह आश्वासन दिया है कि सभी प्रक्रियाओं का पालन अत्यंत निष्ठा और शास्त्र-सम्मत निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

'चल-विग्रह' की प्राण-प्रतिष्ठा से उन लाखों श्रद्धालुओं के भक्ति-अनुभव में और भी अधिक वृद्धि होने की आशा है, जो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर, सनातन धर्म और सांस्कृतिक विरासत के एक केंद्र के रूप में, निरंतर वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है।

इस ज्योति की पवित्र स्थापना, श्री राम की जन्मभूमि के पुनरुद्धार की दिशा में एक और पावन मील का पत्थर है; यह मंदिर की भूमिका को, आस्था और आध्यात्मिकता के एक जीवंत केंद्र के रूप में, और भी अधिक सुदृढ़ करती है।

--आईएएनएस