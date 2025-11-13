भारत समाचार

Bihar Elections : बिहार में महागठबंधन का सपना टूटेगा, प्रशांत किशोर शून्य पर आउट होंगे: राम कृपाल यादव

राम कृपाल यादव का दावा—बिहार में एनडीए की भारी जीत, नीतीश बनेंगे फिर मुख्यमंत्री
Nov 13, 2025, 12:15 PM
पटना: भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कृपाल यादव ने बिहार चुनाव के परिणाम आने से पहले दावा किया है कि जनता ने एनडीए सरकार की वापसी के लिए मतदान किया है। 14 नवंबर को भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर अगले पांच साल के लिए बिहार का नेतृत्व करेंगे।

पटना में आईएएनएस से बातचीत के दौरान राम कृपाल यादव ने कहा कि चुनाव का नतीजा तो पहले ही हो गया था कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे।

243 विधानसभा सीटों पर दो चरण में मतदान संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की वापसी के अनुमान पर महागठबंधन ने ऐतराज जताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कुछ ही घंटे बचे हैं। महागठबंधन को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। महागठबंधन के लोग अब हार के बहाने तलाशना शुरू करेंगे।

पटना की सड़कों पर जदयू नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर पर टाइगर जिंदा दर्शाया गया। जब इस पर भाजपा नेता से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार टाइगर हैं, वे जिंदा हैं।

नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और मुझे विश्वास है कि एनडीए भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतकर अगले पांच साल के लिए सरकार बनाएगी।

चुनाव परिणाम से पहले आए एग्जिट पोल में जन सुराज पार्टी को नुकसान हुआ है। कई एग्जिट पोल में उन्हें शून्य सीट देने का अनुमान जताया गया है। जब इस पर भाजपा नेता से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर परेशान हैं, मुझे विश्वास है कि वे शून्य पर आउट हो जाएंगे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 14 नवंबर को महागठबंधन का सरकार बनाने का सपना भी टूटकर बिखर जाएगा। बिहार की जनता ने विकास करने वाली एनडीए सरकार को चुना है।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल से जहां एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों में खुशी है तो वहीं महागठबंधन में शामिल दलों का दावा है कि एग्जिट पोल पहले भी झूठे साबित हुए थे और 14 नवंबर को भी झूठे साबित होंगे।

--आईएएनएस

 

 

