Ram Kadam Statement : राम कदम का विपक्ष पर निशाना, कहा- भारत की जीत पर सवाल उठाने वाले देशद्रोही

राम कदम ने भारत की जीत पर विपक्ष और राहुल गांधी को घेरा
Sep 30, 2025, 08:47 AM
राम कदम का विपक्ष पर निशाना, कहा- भारत की जीत पर सवाल उठाने वाले देशद्रोही

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी नेता राम कदम ने एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को "तिलक ऑपरेशन" करार देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत की जीत विपक्ष को हजम नहीं हो रही और उनके बयानों से लगता है कि वे चाहते थे कि पाकिस्तान मैच जीते।

कदम ने दावा किया कि पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान ने खेल के मैदान में 'ट्रॉफी चोर' की तरह व्यवहार किया, लेकिन भारतीय टीम ने उन्हें करारा जवाब दिया।

राम कदम ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पर और क्रिकेट टीम ने मैदान में पाकिस्तान को सबक सिखाया। उन्होंने इसे देश के गौरव का क्षण बताया। कदम ने विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी बयानबाजी से लगता है कि वे पाकिस्तान की जीत की कामना कर रहे थे।

राहुल गांधी के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद की टिप्पणियां हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रही हैं। कदम ने भारत की जीत पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही और दरिंदा करार दिया।

उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपने चेहरे को दर्पण में देखें और आत्ममंथन करें कि क्या वे भारत माता के सच्चे सपूत हैं।

कदम ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब किसानों से मिलने जाते समय उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था, ताकि उनके पैरों में कीचड़ न लगे।

कदम ने इसे नौटंकी करार दिया और कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी 'खिचड़ी चोर' हैं, जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में सरकार मजबूती से काम कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि बाढ़ प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के लिए भोजन, दवाइयां और रहने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। कदम ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएगी।

 

