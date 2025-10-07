भारत समाचार

Ram Kadam Statement : लालू का अहंकार नहीं टिकेगा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे: राम कदम

राम कदम बोले, लालू का अहंकार नहीं टिकेगा, बिहार में एनडीए सरकार लौटेगी।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 07, 2025, 08:01 AM
लालू का अहंकार नहीं टिकेगा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे: राम कदम

मुंबई: महाराष्ट्र से भाजपा नेता राम कदम ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के एक्स पोस्ट पर पलटवार किया है। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार चुनाव की तारीखों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा था कि छह और ग्यारह एनडीए नौ दो ग्यारह। लालू के पोस्ट पर भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि लालू का अहंकार नहीं टिकेगा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे।

आईएएनएस से बातचीत में भाजपा नेता ने कहा कि वर्षों तक जिन लोगों ने बिहार को पिछड़ा रखा और जंगलराज को पनपने दिया, उनके शासन में न तो सड़कें बनीं और न ही लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर पर बैठे लोगों को कोई मदद मिली। लालू यादव और उनके सहयोगियों ने चारा घोटाले से लेकर हर क्षेत्र में केवल अपनी जेबें भरने पर ध्यान दिया।

लालू के सोशल मीडिया पर भाजपा नेता ने कहा कि यह कोई ट्वीट नहीं, बल्कि उनका अहंकार बोल रहा है। त्रेता में रावण का अहंकार नहीं टिका, द्वापर में दुर्योधन का अहंकार नहीं रहा, और लालू यादव का अहंकार भी नहीं टिकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी।

पश्चिम बंगाल में हाल की प्राकृतिक आपदा पर पीएम मोदी के चिंता व्यक्त करने वाले ट्वीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पर भाजपा विधायक राम कदम ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बयानों में शुरू से ही हताशा झलकती है। अगर प्रधानमंत्री किसी आपदा पर चिंता जताते हैं, तो क्या इससे भी उन्हें परेशानी है? वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। देश के किसी भी हिस्से में आपदा आने और जानमाल के नुकसान पर उच्चतम स्तर से सहायता की जरूरत होती है। क्या ममता बनर्जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ट्वीट की उम्मीद करती हैं?

एक सर्वे पर बिहार में एनडीए सरकार की वापसी पर विपक्ष द्वारा फर्जी बताए जाने पर भाजपा नेता ने कहा कि विपक्ष का एक नियमित पैटर्न है। जब सब कुछ उनके पक्ष में होता है, तब न्यायपालिका, चुनाव आयोग और सर्वेक्षण स्वीकार्य होते हैं। लेकिन जैसे ही परिणाम उनके खिलाफ जाते हैं, वे सभी संस्थानों पर सवाल उठाने और हमला करने लगते हैं। वे इस तरह दोनों तरफ से नहीं खेल सकते। बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी।

जस्टिस गवई पर हुए हमले की घटना पर भाजपा नेता ने कहा कि यह दुखद और निंदनीय घटना है। जितनी निंदा की जाए, कम है। जस्टिस गवई संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने विनम्रता व संयम के साथ स्थिति का सामना किया, जो प्रशंसनीय है। दोषियों पर कार्रवाई होगी। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिवसेना (यूबीटी) इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है।

 

 

Lalu Prasad Yadavram kadammodi leadershipBJP vs OppositionBihar Elections 2025NDA vs RJDIndian Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...