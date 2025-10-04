Ram Kadam Statement : भाजपा विधायक राम कदम का तंज, अकेलेपन से बिगड़ी उद्धव ठाकरे की दिमागी हालत

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र 'सामना' के माध्यम से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर सवाल उठाए जाने के बाद भाजपा विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के अहंकार के कारण सभी विधायक, सांसद और नेता उन्हें छोड़कर चले गए।

उन्होंने कहा कि अहंकार से मनुष्य मतिभ्रमित हो जाता है, अकेलापन खलता है और दिमागी हालत खराब हो जाती है। इसी कारण दुर्भाग्य से उनके नेता अपनी औकात भूल चुके हैं।

आईएएनएस से बातचीत में भाजपा नेता ने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप करना ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अपने पिता के विचारों का पालन नहीं करता, जिसका भाई छोड़कर चला जाता है, उसे अधिकार नहीं है कि वह संघ प्रमुख मोहन भागवत के बारे में कुछ भी बोले। उन्होंने कहा कि 'सामना' आपका है, जो लिखना चाहें लिखें, लेकिन अपनी औकात देख लें। रामकदम ने कहा कि यह सब केवल सुर्खियों में आने के लिए किया जा रहा है।

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के जेन-जी वाले बयान पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में पहले की तुलना में शांति स्थापित की गई है, लेकिन इससे वे दुखी लगती हैं। वे देशहित में बात नहीं कर सकतीं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी उनके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इनकी मानसिकता शांति की नहीं, बल्कि नेपाल जैसी हिंसा कराने की है। उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जो धारा 370 का विरोध करते थे और आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे थे। यह देश और जनता सब देख रही है।

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर दिए बयान का समर्थन किया। राम कदम ने कहा कि वायुसेना प्रमुख ने जो कहा, वह पूरी तरह सत्य है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विपक्ष पाकिस्तान की भूमि और भाषा को अधिक पसंद करता है, तो उन्हें वहां जाकर रहना चाहिए। हमारे देश ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पछाड़ दिया है। हमारी शौर्यपूर्ण सेना के वरिष्ठ अधिकारी जो बता रहे हैं, वह सच्चाई है। भारत की सेना पर विपक्ष को भरोसा करना होगा।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर भाजपा विधायक ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने के लिए किसी से 'सुपारी' ले ली है। उन्होंने कहा कि राहुल विदेश की धरती पर जब भी जाते हैं, देश को बदनाम ही करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का देश के अंदर आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन देश के बाहर जाकर बोलना ठीक नहीं। भारत तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है, क्या राहुल गांधी को यह रास नहीं आता? हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं।

उन्होंने राहुल गांधी के बयान को देश के लिए नुकसानदायक बताया और कहा कि वे बयान देने से पहले दर्पण में अपनी शक्ल देखें। वे देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विश्व के हर प्रमुख नेता पीएम मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में उन्हें 'ग्रेट' कहा। उन्होंने कहा, "दूसरे देशों के नेता पीएम को सम्मान देते हैं। हर मंच पर भारत का मान बढ़ा है। समूचे विश्व को पीएम मोदी के प्रति सम्मान दिखाई दे रहा है। विपक्ष एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया।