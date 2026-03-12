रेलवे ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर और कोलारस में दो एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज को मंजूरी दी : ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली/ग्वालियर, 12 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर और कोलारस में लोगों को बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अशोकनगर में सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस और कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस के स्टॉपेज को मंजूरी दे दी है। ये दोनों रेलवे स्टेशन गुना लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और केंद्रीय मंत्री सिंधिया करते हैं।

उन्होंने कहा कि अशोकनगर में सोगरिया-दानापुर एक्सप्रेस और कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस के स्टॉपेज से इस क्षेत्र के यात्रियों को देश के अलग-अलग हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने एक बयान में कहा, "इस जरूरी डेवलपमेंट से इस क्षेत्र के यात्रियों के लिए यात्रा ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। इससे न सिर्फ रोजाना आने-जाने वालों, छात्रों और व्यापारियों को सुविधा होगी, बल्कि इससे क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टेशन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।"

यह मंजूरी केंद्रीय मंत्री सिंधिया की सिफारिश पर मिली, जो 26 फरवरी, 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे एक पत्र के जरिए की गई थी, जिसमें अशोकनगर और कोलारस में इन ट्रेनों के स्टॉपेज की जरूरत पर जोर दिया गया था।

इस पत्र पर तुरंत एक्शन लेते हुए, गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्रालय ने दोनों स्टॉपेज को मंजूरी दे दी, जिससे इलाके के लोगों को सीधी और बेहतर रेलवे सुविधा मिल गई।

इस बड़े तोहफे के लिए केंद्रीय मंत्री वैष्णव का शुक्रिया अदा करते हुए, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भाजपा सरकार के लिए लोगों की सुविधा सबसे जरूरी है और सभी मंत्रालय पूरी तरह से मिलकर काम कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके कहा, "अब अशोकनगर और कोलारस के लोगों को आसानी से कनेक्टिविटी मिलेगी। अशोकनगर और कोलारस के लोगों को यह तोहफा देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दिल से शुक्रिया। इस फैसले से इलाके के यात्रियों को बहुत सुविधा होगी।"

केंद्रीय मंत्री सिंधिया गुरुवार से ग्वालियर और गुना के चार दिन के दौरे पर भी जाएंगे और इस दौरान वे कई इवेंट्स में शामिल होंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच