Rajya Sabha Uproar : प्रधानमंत्री को लेकर अशोभनीय नारे लगाना नामदारों की झुंझलाहट हैः जेपी नड्डा

कांग्रेस रैली के मुद्दे पर राज्यसभा में तीखा टकराव, कार्यवाही स्थगित
Dec 15, 2025, 08:44 AM
प्रधानमंत्री को लेकर अशोभनीय नारे लगाना नामदारों की झुंझलाहट हैः जेपी नड्डा

नई दिल्ली: सोमवार को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की एक रैली थी। सोमवार को राज्यसभा में इस रैली का जिक्र करते हुए नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि रैली में प्रधानमंत्री को लेकर अशोभनीय व निंदनीय नारे लगाए गए।

उन्होंने सदन में कहा कि इस के लिए कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान सदन में पक्ष व विपक्ष की ओर से जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया और कुछ ही देर बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

गौरतलब है कि रविवार को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली की थी। इस रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता ने संबोधित किया था। सोमवार को राज्यसभा में बोलते हुए नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की इस रैली में प्रधानमंत्री के लिए निंदनीय नारे लगाए गए। उनकी मृत्यु की कामना की गई। जेपी नड्डा ने कहा, “कांग्रेस की रैली में ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी’ जैसे नारे लगाए गए हैं।”

जेपी नड्डा के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस सांसदों का कहना है कि यह रैली सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है। यह सदन से जुड़ा विषय भी नहीं है। ऐसे में इस विषय पर सदन में बोलना, तय नियमों के अनुसार सही नहीं है।

वहीं जेपी नड्डा ने सदन में बोलते हुए कहा, "मैं बेहद ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से इस विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं। कल कांग्रेस पार्टी की जो रैली हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये नारे लगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं। नामदारों की झुंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है।"

नड्डा ने कहा कि इस तरह प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बात कहना अपने आप में बहुत ही निंदनीय हैं । इसके लिए नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।

इस बीच सदन में हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने हंगामा के बीच बोलते हुए कहा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है कि वह कल्पना के भी पार है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।

--आईएएनएस

 

 

 

