Rajya Sabha Elections 2026 : 37 सीटों के लिए नामांकन, 16 मार्च को डाले जाएंगे वोट

राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू, 16 मार्च को मतदान और उसी दिन मतगणना
Mar 05, 2026, 04:12 AM
राज्यसभा चुनाव: 37 सीटों के लिए नामांकन, 16 मार्च को डाले जाएंगे वोट

नई दिल्ली: राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी, जिसमें उम्मीदवार राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने 18 फरवरी को 10 राज्यों में रिक्त होने वाली 37 सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था। ये सीटें इसलिए रिक्त हो रही हैं, क्योंकि वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाला है।

अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे होगी। आगामी रिक्तियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुचारू रूप से चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए एक विस्तृत समय सारणी तैयार की है।

नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मार्च निर्धारित की गई है।

आयोग ने अपने दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित बैंगनी स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य लेखन सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की निगरानी हेतु पर्यवेक्षकों को तैनात किया जाएगा। आयोग ने चुनाव संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर बल दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि राज्यसभा चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।

जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वे महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस बीच, राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनमें बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार, असम से तेरश गोवाला और जोगेन मोहन, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा शामिल हैं।

गहन विचार-विमर्श के बाद, कांग्रेस ने बुधवार को आगामी राज्यसभा चुनावों में एनसीपी-एसपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की।

यह निर्णय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार और विधायक सतेज पाटिल की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया।

भाजपा ने अपने राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े को भी उम्मीदवार बनाया है, जो 2019 के बाद संसदीय राजनीति में वापसी कर रहे हैं।

इसके अलावा, पार्टी ने आरपीआई (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले को फिर से नामांकित किया है। अन्य नामांकित व्यक्तियों में आदिवासी नेता और नागपुर नगर निगम की पूर्व महापौर माया चिंतामन इवानते और हिंगोली जिले के धनगर समुदाय से संबंध रखने वाले रामराव वाडकुटे शामिल हैं।

--आईएएनएस

 

 

