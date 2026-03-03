Bihar Political News : निशांत कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों पर राजू तिवारी बोले, राजनीति में आएंगे तो स्वागत है

पटना: एलजेपी (राम विलास) के विधायक राजू तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। निशांत कुमार के राज्यसभा सदस्य बनाए जाने की अटकलों को लेकर राजू तिवारी ने कहा कि ये उनके दल का मामला है, लेकिन अगर बनते हैं तो खुशी होगी।

विधायक राजू तिवारी ने कहा कि निशांत कुमार युवा हैं। बिहार के लिए उनके पिता के काम करने की एक लंबी लकीर रही है। अगर वे सक्रिय राजनीति आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा।

राजू तिवारी ने कहा कि हमारी पार्टी और हम स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा होने की वजह से वे अच्छा नेता बनेंगे। वे नई पीढ़ी के हैं, उनकी नई सोच है और धार्मिक भी हैं। उनके राजनीति में आने से बिहार के लिए फायदा होगा। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव क्या-क्या कर सकते हैं? ये पूरे बिहार ने देख लिया है। सबके अपने-अपने दल की बात है। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कितनी बाखूबी से निभाई है, ये आपने देखा होगा?

राजू तिवारी ने आगे कहा कि राज्यसभा की पांच की पांचों सीट एनडीए के पक्ष में होगी। निशांत को लेकर कहीं कोई लड़ाई नहीं है। वे सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं। आप देखे होंगे कि वे कभी विवाद में नहीं रहे हैं। उनका भविष्य उज्ज्वल है। मैं कामना करता हूं कि वे बिहार में काम करें और लोगों के बीच जाएं। उन्होंने कहा कि जो भी एनडीए के नेता निर्णय करेंगे, उसके साथ पूरी पार्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि पांच की पांचों सीट हम लोग जीतेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की मांग लंबे समय से हो रही है। इस बीच अब जदयू में इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि निशांत जल्द ही सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। चर्चा तो यहां तक है कि निशांत जदयू से राज्यसभा जा सकते हैं। दरअसल, जदयू के कार्यकर्ता लंबे समय से निशांत को राजनीति में लाने की मांग कर रहे हैं।

जदयू के कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से निशांत को राजनीति में लाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाए गए, लेकिन इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत ने अब तक मुंह नहीं खोला।

