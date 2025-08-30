भारत समाचार

Rajnath Singh Yogi Noida Visit: नोएडा में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण करेंगे

नोएडा में रक्षा उपकरण व ड्रोन यूनिट का लोकार्पण, मेक इन इंडिया को बढ़ावा
Aug 30, 2025
नोएडा में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण करेंगे

नोएडा:  भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे सेक्टर-113 हेलीपैड पर दोपहर लगभग 3:40 बजे उतरेंगे। कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री यहां रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण करेंगे।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इस वीवीआईपी दौरे को देखते हुए, जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जानकारी के अनुसार, नोएडा पुलिस और यातायात विभाग ने सुबह से ही मुख्य मार्गों पर तैनाती शुरू कर दी थी। जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि बिना जांच कोई भी वाहन कार्यक्रम स्थल के आसपास न पहुंच सके। लगभग 1000 पुलिसकर्मी अलग-अलग इलाकों में तैनात किए गए हैं।

यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए डायवर्जन योजना भी लागू की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही कारण है कि हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के मार्गों पर पुलिस, पीएसी और खुफिया विभाग की टीमें सक्रिय हैं। इसके अलावा, ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन और रक्षा उपकरण निर्माण इकाई के लोकार्पण को लेकर उद्योग जगत में उत्साह देखा जा रहा है।

माना जा रहा है कि यह कदम ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को नई दिशा देगा। इस यूनिट से देश को रक्षा क्षेत्र में मजबूती मिलने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि आम जनता की आवाजाही पर ज्यादा असर न पड़े, इसके लिए मार्गों पर पहले से ही सूचना दे दी गई है। सुबह से ही पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीमें सक्रिय होकर वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दे रही हैं।

 

 

