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लखनऊ में 'नौसेना शौर्य वाटिका' का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी

लखनऊ में खुलेगा नौसेना शौर्य वाटिका, दिखेगी भारतीय नौसेना की ताकत और विरासत
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Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 04:56 AM
लखनऊ में 'नौसेना शौर्य वाटिका' का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखनऊ में 'नौसेना शौर्य वाटिका' का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम इकाना स्टेडियम के पास आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भारत की नौसैनिक विरासत और आधुनिक समुद्री ताकत को दिखाए जाने की उम्मीद है।

सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा कि आज, लखनऊ में बनी भव्य 'नौसेना शौर्य वाटिका' को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 2 एकड़ में फैला यह परिसर हमारी नौसेना के अदम्य साहस और आधुनिक क्षमताओं का जीता-जागता प्रतीक है। हमारे बहादुर नौसैनिकों की वीरता को उत्तर प्रदेश का हार्दिक नमन। जय हिंद!

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रक्षा मंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह 30 मई को अपने निर्वाचन क्षेत्र में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। लखनऊ हवाई अड्डे पर उनके आगमन के बाद, नौसेना शौर्य वाटिका में कार्यक्रम शनिवार सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच निर्धारित है।

अपनी इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का अंतिम जायजा भी लेंगे। इस एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम होकर लगभग 45-50 मिनट रह जाएगा। 15 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र को समर्पित किए जाने की संभावना है।

बता दें कि नौसेना शौर्य वाटिका को भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से एक ओपन-एयर नौसैनिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस सुविधा का उद्देश्य विजिटर्स को सेवामुक्त नौसैनिक संपत्तियों, व्याख्यात्मक प्रदर्शनों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समुद्री विरासत की गहरी समझ प्रदान करना है। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री अभियानों में नौसेना की भूमिका के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

नौसेना शौर्य पार्क का उद्घाटन भारत की नौसैनिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ राज्य और केंद्र सरकारों के तहत उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास कार्यों को भी सामने लाने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम

 

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