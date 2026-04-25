West Bengal Election : जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, हम लोग 200 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे: देबाशीष धर

सोनारपुर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर उत्तर से भाजपा उम्मीदवार देबाशीष धर के समर्थन में हिंदुस्तान मोड़ से गरिया तक एक रैली निकाली। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी देबाशीष धर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की।

देबाशीष धर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि रक्षा मंत्री का यहां आना मेरा सौभाग्य है। कल पीएम मोदी का कार्यक्रम था। गृह मंत्री ने सोनारपुर उत्तर और दक्षिण के उम्मीदवारों के समर्थन में बड़ा रोड शो किया।

उन्होंने कहा कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। इस बार हम लोग 200 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। पिछली बार जो सपना रह गया था, इस बार साकार होगा। हम लोगों के लिए कुछ भी चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता हम लोगों के पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

देबाशीष धर ने कहा कि पिछली बार 25 हजार से ज्यादा मतों की लूट हुई थी। बूथ कैप्चरिंग और लोगों को डराने वालों का नाम हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की आशा कर रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग का काम बहुत अच्छा है। बस ऐसे ही चुनाव आयोग काम करता रहे। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए, इस बार मतदाता मतदान करने से पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने कहा कि इस बार जनता बंपर मतदान करके टीएमसी नाम के कचरे के डिब्बे को सागर में फेंक देगी। 15 साल की जड़ को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। इस जड़ को खत्म होने में वक्त लगेगा लेकिन ये भी सच है जो भी गलत काम कर रहा है, चुनाव आयोग की ओर से उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

—आईएएनएस