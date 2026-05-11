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Sanatan Culture : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सनातन ऊर्जा का उत्सव: राजनाथ सिंह

सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे, नेताओं ने बताया सनातन चेतना का प्रतीक
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Dainik Hawk·
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May 11, 2026, 05:21 AM
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सनातन ऊर्जा का उत्सव: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोंद्धार के आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का प्रबल प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, जो भारत की सनातन ऊर्जा का उत्सव है। यह अवसर है भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को और अधिक जागृत व समृद्ध करने के संकल्प को मज़बूत करने का, जिससे भारत की भावी पीढ़ियां भी प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आज का दिन भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और आत्मगौरव का एक ऐतिहासिक क्षण है। पीएम मोदी सोमनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह केवल एक मंदिर का उत्सव नहीं बल्कि उस अमर सभ्यता का उत्सव है जिसने अनेकों आक्रमणों, संघर्षों और विध्वंस के बाद भी अपनी आस्था, संस्कृति और आत्मबल को अक्षुण्ण बनाए रखा। सोमनाथ भारत की उसी अपराजेय चेतना का प्रतीक है, जो हर बार नए तेज और नए संकल्प के साथ उठ खड़ी होती है।

उन्होंने कहा कि सोमनाथ का इतिहास हमें बताता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बल्कि साझा संस्कारों, श्रद्धा और एकात्म भाव से जीवित रहता है। सरदार पटेल के संकल्प, डॉ. राजेंद्र प्रसाद के प्रेरणादायी संदेश और असंख्य वीरों व भक्तों के त्याग से पुनर्जीवित हुआ यह धाम आज विकास भी, विरासत भी के मंत्र का दिव्य प्रतीक बन चुका है। प्रभास तट से उठती लहरें आज भी यही संदेश देती हैं कि भारत की आत्मा सनातन है, अविनाशी है और सदैव विश्व का मार्गदर्शन करती रहेगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा कि सनातन संस्कृति के उत्थान और राष्ट्रीय अस्मिता के अमिट प्रतीक, श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होना प्रत्येक भारतवासी के लिए ऐतिहासिक गौरव का विषय है। पीएम मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित यह भव्य उत्सव हमारी अटूट आस्था और सांस्कृतिक स्वाभिमान का अखंड शंखनाद है। यह पावन अवसर भारत की दिव्य चेतना और संकल्पशक्ति को नमन करने का है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिखा कि आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति के दिव्य प्रतीक श्री सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सोमनाथ से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें।

--आईएएनएस

 

 

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