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Rajnath Singh Statement : राजनाथ सिंह ने जनरल फान वान जियांग को वियतनाम का रक्षामंत्री बनने पर दी बधाई, रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर

वियतनाम में नई नियुक्ति पर भारत का संदेश, रक्षा सहयोग और मजबूत करने की बात
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Dainik Hawk·
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Apr 09, 2026, 05:07 PM
राजनाथ सिंह ने जनरल फान वान जियांग को वियतनाम का रक्षामंत्री बनने पर दी बधाई, रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम में नई नियुक्तियों पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने जनरल फान वान जियांग को वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बनने पर बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत वियतनाम के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।

वियतनाम की 16वीं राष्ट्रीय सभा ने अपने पहले सत्र के दौरान इसे मंजूरी दी, जो प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग के नेतृत्व में 2026-2031 कार्यकाल के लिए नई सरकार का हिस्सा है। यह नियुक्ति 8 अप्रैल को आधिकारिक रूप से घोषित की गई थी। इसी के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल फान वान जियांग को बधाई दी।

राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जनरल फान वान जियांग के साथ की एक फोटो पोस्ट कर लिखा, "सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के उप-प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति पर जनरल फान वान जियांग को हार्दिक बधाई। भारत आपके निरंतर नेतृत्व में सुरक्षा, सैन्य आदान-प्रदान और रक्षा उद्योग सहयोग के क्षेत्रों में अपने लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा सहयोग को और गहरा करने के लिए तत्पर है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारी साझेदारी और भी अधिक सुदृढ़ होती जाएगी।"

8 अप्रैल को वियतनाम की राष्ट्रीय सभा ने उप प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों और सरकार के अन्य सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव पारित किए। इस प्रक्रिया के तहत जनरल फान वान जियांग को उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में मंजूरी दी गई।

भारत वियतनाम के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग लंबे समय से चलता आ रहा है और इस नई नियुक्ति के बाद दोनों देशों के बीच यह साझेदारी और आगे बढ़ने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर भरोसा जताया कि भविष्य में भी दोनों देशों के बीच यह संबंध और मजबूत होगा और दोनों पक्ष सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करेंगे।

--आईएएनएस

 

 

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