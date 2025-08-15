Rajnandgaon Road Accident: कार और ट्रक की टक्कर में छह की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में स्वतंत्रता दिवस के दिन एक भीषण सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। नेशनल हाईवे 53 पर बागनदी थाना क्षेत्र के चिरचारी के पास एक अर्टिगा कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। कार और ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही छह युवकों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है।

मिली जानकारी के अनुसार सभी 6 मृतक युवक इंदौर से ओडिशा की ओर धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार, हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन छह युवकों की जान नहीं बचाई जा सकी। घायल ड्राइवर को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार चिरचारी के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में चली गई। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार सात में से छह युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक जो कार का ड्राइवर था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि चालक को झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया होगा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।