Rajkot Fake Medicine Scam : राजकोट में फर्जी सेक्स पावर दवाओं का ऑनलाइन धंधा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 9 गिरफ्तार

राजकोट: राजकोट पुलिस ने शहर में ऑनलाइन सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाओं की फर्जी बिक्री के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपी शहर में एक कॉल सेंटर चला रहे थे, जहां से वे लोगों को फोन कर नकली दवाओं का प्रलोभन देकर ठग रहे थे। 120 रुपए की लागत वाली दवा को 1,200 रुपये में बेचा जा रहा था। यह गिरोह अहमदाबाद से दवाओं का आयात कर कूरियर के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचा रहा था।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजकोट के एक इलाके में कॉल सेंटर संचालित हो रहा है, जहां आरोपी खुद को डॉक्टर या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) बताकर लोगों को गुमराह करते थे। वे सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए संपर्क साधते थे। दो महीनों में इस गिरोह ने करीब 4,000 लोगों से संपर्क किया और सैकड़ों को शिकार बनाया। दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग अहमदाबाद में हो रही थी, जहां किशन नामक व्यक्ति दवाओं को पैक करके कूरियर से भेजता था।

जांच के दौरान पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारा, जिसमें आठ लैपटॉप और 17 मोबाइल फोन सहित लाखों रुपए का माल जब्त किया। आरोपी दवाओं को आयुर्वेदिक या हर्बल बताकर बेचते थे, लेकिन ये नकली और हानिकारक साबित हुईं। गिरोह के सदस्यों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे कम लागत में दवाएं खरीदकर ऊंची कीमत पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर ने बताया, "यह ऑपरेशन साइबर क्राइम यूनिट की सतर्कता का परिणाम है। हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी संदिग्ध दवाओं से बचें और सत्यापित स्रोतों से ही खरीदारी करें।"

गुर्जर ने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और मामले में धोखाधड़ी और साइबर अपराध संबंधी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

बता दें कि ऐसी ठगी की घटनाएं देशभर में लगातार बढ़ रही हैं, जहां फर्जी कॉल सेंटरों के जरिए स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद बेचे जाते हैं। राजकोट पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।