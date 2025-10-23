Rajkot Bhai Dooj: राजकोट महानगरपालिका का भाई दूज पर बहनों को तोहफा, बीआरटीएस और सिटी बसों में फ्री यात्रा

राजकोट: भाई दूज के पावन अवसर पर राजकोट महानगरपालिका ने शहर की सभी बहनों के लिए एक अनोखा और सराहनीय उपहार दिया। इस विशेष दिन पर नगर निगम ने बीआरटीएस और सिटी बसों में सभी महिला यात्रियों के लिए नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की।

भाई दूज, भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार और सुरक्षा का वचन देते हैं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए राजकोट महानगरपालिका ने इस बार एक ऐसा कदम उठाया जिससे हजारों बहनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई।

सुबह से ही शहर के बीआरटीएस स्टॉप और सिटी बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में महिलाएं सफर के लिए पहुंचीं। कई महिलाओं ने बताया कि यह सुविधा उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह रही। नगर निगम के इस फैसले की हर तरफ सराहना की जा रही है।

यात्री रीकल बाबरिया ने कहा कि आज भाई दूज के दिन यह फ्री यात्रा हमारे लिए बहुत खास है। सरकार और नगर निगम ने हमें जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं। इस तरह की पहल से महिलाओं को न केवल सुविधा मिलती है बल्कि यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है।

यात्री रीशा ने कहा कि इस छोटे से पहल ने हमें बड़ी खुशी दी है। आज भाई दूज पर हम बिना किसी खर्च के अपने भाई से मिलने जा पा रहे हैं। हम राजकोट महानगरपालिका के इस उपहार से बहुत खुश हैं और इसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करते हैं।

राजकोट महानगरपालिका ने इस पहल को भाई दूज पर बहनों के प्रति सम्मान और स्नेह का प्रतीक बताया। शहर में सुबह से ही बीआरटीएस और सिटी बसों में बहनों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक देखने को मिली।