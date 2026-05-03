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Rajkot Drowning Case : राजकोट के अजी बांध में परिवार को बचाने की कोशिश नाकाम रहने पर चार लोगों की मौत

राजकोट अजी बांध हादसा, परिवार के चार लोग डूबे, तीन शव बरामद
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 03, 2026, 03:40 AM
गुजरात: राजकोट के अजी बांध में परिवार को बचाने की कोशिश नाकाम रहने पर चार लोगों की मौत

राजकोट: पुलिस ने बताया कि शनिवार को राजकोट के अजी बांध में एक परिवार के चार सदस्य डूब गए। नदी किनारे स्थित एक मंदिर में दर्शन के बाद परिवार को बचाने की कोशिशें नाकाम रहीं और परिवार के सदस्यों की जान चली गई।

मृतकों की पहचान रिक्शा चालक भरत जाधव (42), उनके बेटों धवल (18) और रोहित (26) और उनकी पत्नी के भतीजे ध्रुव मकवाना (15) के रूप में हुई है।

तीन शव देर शाम तक बरामद कर लिए गए थे, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच हुई, जब भरत जाधव अपने परिवार को रिक्शा में बिठाकर मुगल माता मंदिर के पास अजी बांध के किनारे ले गए थे।

यह समूह वाहन धोने और बांध के किनारे स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना करने गया था।

अधिकारियों ने बताया कि एक जीवित बचे व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रोहित सबसे पहले पानी में उतरा, अपना संतुलन खो बैठा और गहरे पानी में संघर्ष करने लगा।

धवल और ध्रुव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन वे भी डूबने लगे। इसके बाद भरत जाधव उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे, जिसके बाद चारों और गहरे पानी में बह गए।

घटना के बाद पुलिस और अग्निशमन कर्मियों को बुलाया गया और वे घटनास्थल पर पहुंचे।

दमकल अधिकारी डीवी जडेजा ने बताया कि हमें शाम करीब 4 से 4:30 बजे दमकल केंद्र से सूचना मिली कि अजी बांध में स्नान करने गए 3-4 लोग डूब रहे हैं। बचाव दल मौके पर पहुंचा और तीन शव बरामद किए, जिन्हें 108 आपातकालीन सेवाओं को सौंप दिया गया।

राजकोट की पुलिस उपायुक्त हेतल पटेल ने बताया कि परिवार मंदिर दर्शन के लिए आया था, तभी यह घटना घटी। उन्होंने कहा कि चारों में से एक व्यक्ति स्नान करने या हाथ-पैर धोने गया था और गहरे पानी में फिसल गया। उसे बचाने की कोशिश में बाकी लोग भी एक-एक करके पानी में उतरे और सभी डूब गए। उन्होंने पुष्टि की कि तीन शव बरामद कर लिए गए हैं और चौथे व्यक्ति की तलाश जारी है।

शनिवार देर शाम तक राजकोट अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं ने बांध से तीन शव बरामद कर लिए थे, जबकि रोहित जाधव की तलाश जारी थी।

पुलिस ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद अजी डैम पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु (एडी) का मामला दर्ज किया जाएगा।

--आईएएनएस

 

 

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