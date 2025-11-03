भारत समाचार

Rajiv Ranjan JDU: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने शानदार जीत हासिल की : राजीव रंजन प्रसाद

राजीव रंजन ने महिला टीम को बधाई दी, कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा
Nov 03, 2025
पटना: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता राजीव रंजन प्रसाद ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर सोमवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर महिला खिलाड़ियों ने शानदार जीत हासिल की है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं को विजयी बनाने की दिशा में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अथक परिश्रम किया है, उसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के परिश्रम के परिणामस्वरूप आज की तारीख में हमारी टीम ने शानदार जीत हासिल की है। भविष्य में हमारी बेटियां इसी तरह से नए-नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी।

उन्होंने दावा किया कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बात के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे कि तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव में वह राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन, इसके लिए तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना होगा। लेकिन, वक्त के साथ प्रदेश में राजनीतिक हालात बदले। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत आए। नेताओं के बीच में बंद कमरे में बैठक हुई, जिसके बारे में देश की जनता को जानने का पूरा हक है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। एक बार फिर से प्रदेश में नीतीश कुमार सीएम पद की कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं, जिसे अब बिहार की राजनीति में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी इससे पहले भी इस तरह से लोगों का मनोरंजन कर चुके हैं। देशभर में कांग्रेस से लोग नाराज हैं। कांग्रेस को लोग पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस की शासन-व्यवस्था से हमेशा से ही लोग नाखुश हैं। लोग अब किसी भी कीमत पर कांग्रेस को सत्ता में लाने वाले नहीं हैं। कांग्रेस की दाल अब गलने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में एनडीए की लहर है। बिहार हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता की सूची में शीर्ष पर है। उनके शासनकाल में बिहार को 14 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। बिहार में एनडीए का चुनाव प्रचार जोरों पर है। बिहार के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने मोकामा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर जो हुआ, उसे लेकर तुरंत एफआईआर दर्ज हुई। अब प्रदेश में कानून-व्यवस्था का राज है, जहां तुरंत कार्रवाई होती है, जबकि महागठबंधन के शासनकाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।

 

 

