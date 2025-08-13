भारत समाचार

Rajiv Pratap Rudy CCI Election Win: 'सीसीआई' चुनाव जीतने के बाद रूडी ने कहा, 'सभी ने दो दशक के प्रयासों पर बड़ी मोहर लगाई'

राजीव प्रताप रूडी की सीसीआई सचिव पद पर ऐतिहासिक जीत
Aug 13, 2025, 07:53 AM
नई दिल्ली: कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) के सचिव पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने अपने ही पार्टी के सहयोगी संजीव बालियान को इस चुनाव में हराया। जीत के बाद उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी लोगों ने दो दशक के प्रयासों पर बड़ी मोहर लगाई।

सीसीआई के सचिव पर चुनाव में जीत के बाद आईएएनएस से बात करते हुए भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "चुनाव के वक्त जो चीजें बोली गईं, मुझे लगता है कि उसमें से कई सारे तथ्य सही नहीं हैं। मैं उस पर बाद में अपनी टिप्पणी दूंगा, लेकिन वर्तमान में, यह सच है कि हमारी टीम की बड़ी जीत हुई है। सांसदों ने, जो पूर्व सांसद हों या वर्तमान सांसद हों, सभी लोगों ने दो दशक के प्रयासों पर बड़ी मोहर लगाई।"

रूडी के सीसीआई चुनाव जीतने पर उनकी पत्नी नीलम प्रताप सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, "दिल्ली में, विशेष रूप से सांसदों के लिए, इतना प्रमुख स्थान स्थापित करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जहां तक मुझे पता है, यह क्लब किसी एक पार्टी का नहीं है; यह सर्वदलीय है।"

सीसीआई चुनाव के नतीजों पर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "जब गुप्त मतदान होता है तो कोई किसी को नहीं बता सकता कि किसने किसे वोट दिया। वोट देने वाले ही सिर्फ बता सकते हैं। सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए वोट दिया। यह चुनाव किसी पार्टी के नाम पर नहीं लड़ा गया था और न ही कोई विवाद हुआ।"

उल्लेखनीय है कि चुनाव में कुल 707 वोट पड़े, जो कथित तौर पर सीसीआई चुनावों में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है।

सचिव (प्रशासन) पद के अलावा, अन्य प्रमुख पद निर्विरोध भरे गए। डीएमके सांसद पी. विल्सन सचिव (कोषाध्यक्ष) चुने गए, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला सचिव (खेल) चुने गए, और विरोधी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने सचिव (संस्कृति) का पद हासिल किया।

 

 

