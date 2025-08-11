भारत समाचार

Rajiv Pratap Rudy Statement: फ्लैट से सांसदों को मिलेगी सहूलियत, पीएम मोदी ने समझी समस्या : राजीव प्रताप रूडी

रूडी का विपक्ष पर तंज, सांसदों के नए फ्लैट से मिलेगी सहूलियत
Aug 11, 2025, 06:50 AM
फ्लैट से सांसदों को मिलेगी सहूलियत, पीएम मोदी ने समझी समस्या : राजीव प्रताप रूडी

नई दिल्ली:  भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने प्रधानमंत्री की ओर से सांसदों के लिए फ्लैट का उद्घाटन किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सांसदों को इससे सहूलियत मिलेंगी। सांसदों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने समाचार आईएएनएस से बातचीत में कहा कि फ्लैट के अभाव की वजह से सांसदों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसका प्रभाव उनके संसदीय कार्यों पर भी पड़ता था। लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या को देखा और इसके बाद उन्होंने इसका समाधान निकालने का फैसला किया, जिसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर सांसदों को इससे व्यापक स्तर पर सुविधा प्राप्त होगी।

वहीं, विपक्षी सांसदों की ओर से मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में संसद से लेकर निर्वाचन आयोग तक पैदल मार्च करने के कदम का कटाक्ष किया और कहा कि अच्छी बात है, मार्च करना चाहिए।

उन्होंने विपक्षी सांसदों को हिदायत दी कि उन्हें पैदल करने के बजाय उन मतदाताओं को चिन्हित करना चाहिए, जिनका नाम मतदाता सूची में जुड़ने से छूट गया है। मैं कहूंगा कि अगर यह सभी विपक्षी सांसद गांव-गांव में जाकर छूटे गए मतदाताओं को चिन्हित करेंगे, तो शायद उन्हें राजनीतिक लाभ अर्जित करने में सहायक साबित होगा।

बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ दिल्ली में संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक तक पैदल मार्च निकाल रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी समेत 25 दलों के 300 सांसद शामिल हुए। विपक्ष ने एसआईआर को ‘वोट चोरी’ और लोकतंत्र के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि सरकार गरीबों का मताधिकार छीन रही है। मार्च के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिली, फिर भी यह मकर द्वार से शुरू होकर परिवहन भवन तक गया।

 

 

