Rajiv Pratap Rudy : राहुल गांधी की भूल की शुरुआत का कोई अंत नहीं: राजीव प्रताप रूडी

पटना: बिहार में महागठबंधन की बैठक को लेकर भाजपा नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तंज कसते हुए कहा कि वे खुद घिर गए हैं, इसलिए बैठक कर रहे हैं। बिहार की राजनीति से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) समाप्त हो गया है।

कांग्रेस में फूट की खबरों पर राजीव प्रताप रूडी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी किसी पार्टी के टूटने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पार्टियां टूटती हैं तो वह उस पार्टी का संकट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बिहार की राजनीति के बाद देश में भी कांग्रेस पार्टी पर संकट न आ जाए।

‘मुसलमानों को दिक्कत हुई तो देश में जिहाद हो जाएगा,’ मौलाना मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उन्हें कहां से लग रहा है कि बिहार के मुसलमानों को दिक्कत है? बिहार के मुसलमान बिहार और देश के हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ही ताकतों के खिलाफ एनडीए और भाजपा लड़ रही है।

राबड़ी देवी को आवास खाली करने की नोटिस और इस पर चल रही राजनीति पर रूडी ने कहा कि यह तो सरकारी प्रक्रिया है। हम भी दिल्ली जाते हैं, और भारत सरकार के मंत्रियों को भी आवास खाली करना पड़ता है। मकान खाली करने का आदेश व्यवस्था के अनुरूप ही है। सरकारी संपत्ति किसी की अपनी नहीं होती।

एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार में एसआईआर शांतिपूर्वक हुआ है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत कई जगहों पर चुनाव होने वाले हैं, एसआईआर को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी एसआईआर को लेकर दिल्ली में रैली करने वाले हैं। बिहार में भी उन्होंने यही भूल की थी। अब यही भूल वे आने वाले तीन राज्यों के चुनाव की शुरुआत में भी करेंगे। उनकी भूल की शुरुआत का कोई अंत नहीं है।

--आईएएनएस