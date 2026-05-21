'राजीव गांधी की विरासत आधुनिक भारत को दे रही आकार', खड़गे समेत कई कांग्रेस नेताओं ने किया पूर्व पीएम को याद

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई पार्टी नेताओं ने उन्हें याद किया है। खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी भारत के एक ऐसे असाधारण सपूत थे, जिन्होंने पूरे देश में लाखों लोगों के मन में आशा और आकांक्षा जगाई। उनकी विरासत आधुनिक भारत को आज भी आकार दे रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर राजीव गांधी के संदेश को भी साझा किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, "भारत एक प्राचीन देश, लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं युवा हूं और मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है- भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों में से प्रथम रैंक में लाना और मानव जाति की सेवा करना।"

मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट में लिखा, "उनकी पुण्यतिथि पर हम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे भारत के एक ऐसे असाधारण सपूत थे, जिन्होंने पूरे देश में लाखों लोगों के मन में आशा और आकांक्षा जगाई।"

खड़गे ने आगे लिखा, "अपनी दूरदृष्टि, साहस और भारत के भविष्य में गहरे विश्वास के साथ, उन्होंने देश की 21वीं सदी की यात्रा की नींव रखी। उनके परिवर्तनकारी कदमों में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करना, पंचायती राज के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत करना, कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देना, महत्वपूर्ण शांति समझौतों को सुनिश्चित करना, ‘सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम’ शुरू करना और समावेशी शिक्षा पर केंद्रित एक प्रगतिशील शिक्षा नीति लागू करना शामिल है। उनकी विरासत आज भी आधुनिक भारत को आकार दे रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।"

राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली स्थित 'वीर भूमि' पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान, कांग्रेस के कई बड़े नेता भी पहुंचे थे।

कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं कहूंगा कि यहां वीर भूमि में, जो कुछ लिखा है उसे फिर से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ही पंक्तियों में यह बताया गया है कि उनके जीवन का क्या अर्थ था, उनका क्या संदेश था और उन्होंने किस तरह के भारत की कल्पना की थी। आज, उस सपने को लगभग नष्ट करने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है।"

जगदीश टाइटलर ने कहा, "वे एक ऐसे नेता थे, जिनके जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वे बहुत दयालु और सचमुच एक मानवीय व्यक्ति थे। देश को उनके जैसे ही एक इंसान की जरूरत थी। कोई ऐसा जिसकी सोच वैज्ञानिक हो, जिसे बच्चों की फिक्र हो और जिसके पास युवाओं के लिए एक विजन हो।"

उन्होंने कहा, "ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजीव गांधी के बारे में कोई गलत बात बोल सके। वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने 5-6 प्रधानमंत्रियों को देखा है। उनके साथ काम किया है। लेकिन राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री दोबारा हिंदुस्तान में नहीं होगा।"

कांग्रेस नेता और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "राजीव गांधी का भारत के लिए, और विशेष रूप से युवाओं के लिए, एक विजन था। पूरे देश को उनसे बहुत उम्मीदें थीं।"

कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री को समस्याओं को सुलझाने के लिए चुना जाता है, लेकिन यहां तो यह कहा जा रहा है कि समस्याएं उल्टे बढ़ाई जा रही हैं। जनता की भावनाओं के विपरीत कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक ओर यह दावा किया जा रहा है कि देश 'विश्वगुरु' (विश्व नेता) बन रहा है, वहीं जमीनी स्तर पर ऐसे परिणाम साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम पड़ोसी देशों और मौजूदा वैश्विक हालात पर नजर डालें, तो स्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं हैं।"

--आईएएनएस

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