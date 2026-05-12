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रायगढ़: पचोर पेट्रोल पंप आग पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी मध्य प्रदेश सरकार

पचोर पेट्रोल पंप आग हादसे में घायलों का इलाज सरकार देगी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 12, 2026, 11:03 AM
रायगढ़: पचोर पेट्रोल पंप आग पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी मध्य प्रदेश सरकार

भोपाल/राजगढ़: मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह राजगढ़ जिले के पचोर कस्बे में एक पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग में घायल हुए सभी 13 लोगों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी।

यह हादसा पुराने बस स्टैंड के पास हुआ, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। हादसे के कारण सोमवार रात को घनी आबादी वाले सेंट्रल मार्केट इलाके में चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई।

मंगलवार सुबह कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री ने शाजापुर के सरकारी अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की, ताकि वे उनके ठीक होने की प्रक्रिया पर नजर रख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं।

अपनी इस यात्रा के बाद मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने घायल नागरिकों से मिलकर उनके हाल-चाल के बारे में पूछा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ के साथ भी चर्चा की। साथ ही, इस हादसे से प्रभावित लोगों को सभी जरूरी मदद और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं देने के लिए सख्त निर्देश दिए।

खबरों के मुताबिक, सोमवार शाम को पेट्रोल पंप पर एक टैंकर से एक अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में ईंधन भरा जा रहा था, तभी अचानक आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि आग की तेज लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते पूरा इलाका घने धुएं से भर गया।

आग इतनी तेजी से फैली कि ईंधन टैंकर में भी आग लग गई, जिससे आग और ज्यादा भड़क उठी और आग बुझाने की कोशिशें और भी मुश्किल हो गईं। इस घटना में 13 लोग घायल हो गए। साथ ही, 15 मोटरसाइकिलें पूरी तरह जलकर राख हो गईं।

आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को करीब 45 मिनट तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय अधिकारी और आपातकालीन बचाव दल मौके पर पहुंचे, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और घायलों को सुरक्षित निकाला जा सके।

मंत्री के दौरे के अलावा, शाजापुर के विधायक अरुण भीमावद भी सोमवार देर रात अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से बातचीत की और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया।

सभी 13 घायल मरीजों का इलाज इस समय शाजापुर जिला अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल की मेडिकल टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य सरकार के सहयोग से इन मरीजों के ठीक होने को प्राथमिकता दें। मिली जानकारी के अनुसार, गंभीर रूप से घायल मरीजों में से एक को इंदौर रेफर कर दिया गया है।

--आईएएनएस

 

 

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